Зеленський провів зустрічі з командирами корпусів: про потреби фронту і можливі дії Росії на Чернігівсько-Київському напрямку

Президент Володимир Зеленський, в.о. міністра оборони Євгеній Хмара і заступник голови Офісу президента Павло Паліса провели нові обговорення з командирами армійських корпусів. Йшлося про першочергові потреби фронту, захист прикордоння і бачення командирами деталей стратегії оборони.

Розмову провели з командирами 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го корпусів та 30-го корпусу морської піхоти. Про це президент розповів у сомережах.

Фото: Володимир Зеленський у X Зустріч президента з командирами корпусів

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«Дякую за пропозиції. Командири доповіли про стан справ на відповідних напрямках та активність російської армії, плани ворога та наші можливості протидії. Проаналізували деталі захисту Херсону, міст і громад Дніпровщини, зокрема Нікополя. Ключове – це протидія російським дронам, захист людей, необхідне додаткове постачання», – сказав він.

Окремо була доповідь про підготовку до різних варіантів розвитку подій на Чернігівсько-Київському напрямку, враховуючи інформацію від розвідки та постійний пошук росіянами додаткових шляхів затягування і розширення війни. Президент додав, що обговорили потреби у посиленні фронтової ППО. Визначили необхідні рішення для продовження корпусної реформи.

Фото: Володимир Зеленський у X Зустріч президента з командирами корпусів

Фото: Володимир Зеленський у X Зустріч з командирами корпусів

Активні зустрічі з командувачами і командирами президент проводить з минулого тижня, коли розгорнулася криза через звільнення ним міністра оборони Михайла Федорова. Володимир Зеленський казав, що між керівництвом армії і МО склалися такі стосунки, що «без нього вони не сідають» говорити.

Ексміністр Михайло Федоров на пресконференції звинуватив керівництво армії в саботажі деяких рішень.

Головком Олександр Сирський заперечив наявність конфлікту з Федоровим.

Звільнення Михайла Федорова спричинило масові протести в різних містах. Серед вимог – повернення його на посаду міністра оборони та звільнення головнокомандувача.

За останні кілька днів Зеленський декілька разів зустрічався з командувачем Угруповання об'єднаних сил Михайлом Драпатим та заступником начальника Генштабу Володимиром Горбатюком. Також говорив з командиром 3 АК Білецьким.