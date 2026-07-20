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Зеленський провів першу розмову з новим прем'єром Британії Енді Бернемом

Лідери домовилися про зустріч.

Зеленський провів першу розмову з новим прем'єром Британії Енді Бернемом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом, привітавши його зі вступом на посаду. Лідери домовилися найближчим часом провести зустріч.

Про це президент Зеленський повідомив у Facebook.

Президент подякував британському прем'єру за незмінну підтримку України та співчуття у зв'язку з жертвами останніх російських атак.

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"Радий був поговорити з Енді Бернемом і привітати його зі вступом на посаду Премʼєр-міністра Великої Британії. Дуже ціную, що підтримка України та наших людей і надалі буде міцною", – написав Зеленський.

За словами глави держави, Україна та Велика Британія вибудували найміцніше партнерство за всю історію двосторонніх відносин.

"Україна та Британія змогли побудувати найсильніше партнерство в історії відносин між нашими державами, і ми обовʼязково продовжимо працювати над тим, щоб воно тільки розширювалось", – наголосив Президент.

Під час майбутньої зустрічі сторони планують обговорити подальшу співпрацю, зокрема взаємодію в межах Антибалістичної коаліції.

"Домовилися, що обговоримо нашу подальшу співпрацю, зокрема роботу в межах Антибалістичної коаліції, під час зустрічі вже найближчим часом", – повідомив Зеленський.

Президент також подякував Великій Британії за підтримку України.

"Дякую, Енді. Дякую, Британіє!", – підсумував глава держави.

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