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Уряд офіційно утворив міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України

Його очолив Віталій Безгін. 

Уряд офіційно утворив міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України
Фото: Макс Левін

Уряд офіційно утворив Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України. Його очолив Віталій Безгін. 

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Віктор Микита, а також йдеться у постанові уряду

«Для наших громад та регіонів це ключове й профільне міністерство, яке допоможе консолідувати зусилля уряду та посилити спроможність на місцях», – написав Віктор Микита і додав, що це відомство очолить Віталій Безгін

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У постанові зазначено, що, крім створення цього міністерства, перейменовується міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України на міністерство економіки та довкілля України.

Міністерство розвитку громад та територій України стає міністерством з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Також постова відмінила рішення про ліквідацію міністерства аграрної політики та продовольства.

«Установити, що забезпечення діяльності Міністерства економіки та довкілля, Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб, Міністерства з відновлення, інфраструктури на транспорту у 2026 році здійснюється в межах видатків, передбачених на забезпечення діяльності Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства і Міністерства розвитку громад та територій», – зазначено у документі.

Також там йдеться, що Мінекономіки та довкілля, Мінагро, Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб і міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту упродовж двох тижнів повинні підготувати і внести на розгляд Кабінету Міністрів України проєкти положень про відповідні міністерства та пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають із цієї постанови.

Постанову підписав Премʼєр Сергій Корецький. 

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