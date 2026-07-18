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В МЗС відреагували на заяви відкликаного посла України на Кіпрі Ніжинського

Там заявили, що всі звинувачення експосла є неправдивими і ним "рухає мотив помсти".

В МЗС відреагували на заяви відкликаного посла України на Кіпрі Ніжинського
Український посол у Кіпрі Сергій Ніжинський
Фото: Facebook/Sergiy Nizhynskyi

В пресслужбі МЗС відреагували на заяви відкликаного з посади посла України в Республіці Кіпр Сергія Ніжинського.

Про це повідомляє LB.ua.

"Змушені відреагувати на брудну дискредитаційну кампанію проти МЗС з боку відкликаного з посади посла України в Республіці Кіпр. Відкидаємо брехливі та безпідставні звинувачення у нібито корупції чи інших протиправних діях, які не мають під собою жодних підстав", - йдеться в повідомленні.

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В МЗС додали, що звернуться до компетентних органів із запитом на проведення ретельної перевірки "зроблених брехливих заяв, які не підкріплені жодними доказами".

У відомстві заявили, що озвучені звинувачення є неправдивими, а Ніжинським "рухає мотив помсти після відкликання з посади".

"Дії пана Ніжинського, зокрема роздмухування його персонального конфлікту з кандидатом у почесні консули в Республіці Кіпр Еллінасом Христодулосом через публічну площину та створення численних скандалів, завдали шкоди зовнішньополітичним інтересам України на міжнародній арені, створили репутаційні загрози для двосторонніх відносин з Республікою Кіпр, МЗС України та держави загалом", - йдеться в повідомленні.

В МЗС додали, що заяви колишнього посла найбільш активно підхопили російські та проросійські інформаційні ресурси.

Контекст

  • Посол України на Кіпрі Ніжинський подав у відставку. Він просить прийняти відставку “у зв'язку з вимогою міністра закордонних справ Сибіги виконувати рішення, які суперечать законодавству України і можуть завдати шкоди державі”.
  • Ніжинський стверджує, що отримував погрози та під тиском пішов у відставку. За його словами, на Кіпрі діяла злочинна організація, до якої входив колишній головний обнальщик Януковича на острові Еллінас Христодулос. Його хотіли призначити почесним консулом у республіці, заявив Ніжинський на засіданні ТСК народного депутата Олексія Гончаренка.
  • За його словами, у липні він отримав від спецслужб Великої Британії, Нідерландів, Польщі та Італії попередження, що його готуються викрасти під час повернення до України, оскільки він «перекрив діяльність Христодулоса».
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