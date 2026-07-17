Радник президента України Дмитро Литвин назвав «дурнуватою ініціативою» намагання військового командування з'ясувати, де служить ветеран Дмитро Козятинський, який закликав до мітингів на підтримку Михайла Федорова. Спілкуючись з журналістами різних медіа в чаті пресслужби ОП, він сказав, що це «дурнувата ініціатива щось надмірно проконтролювати, якої завжди немало в будь-яких державних структурах».

Литвин також відреагував на інші запитання, адресовані президенту Володимиру Зеленському. Він анонсував нараду глави країни з дипломатами і керівником Офісу Кирилом Будановим на тему змін в депутатському корпусі.

«Сибіга вже сьогодні був у президента, будуть ще зміни серед заступників МЗС, вони обговорили подальшу роботу», – повідомив Литвин у відповідь на запитання про те, чи призначать колишнього очільника міністерства закордонних справ в.о. до повноцінного подання.

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Також Литвин анонсував зустрічі президента з бойовими генералами й рішення про те, чи пропонуватимуть нову посаду Ігорю Клименку, який вчора втратив посаду міністра внутрішніх справ і не був поданий на міністра оборони.

Також Дмитро Литвин повідомив: Михайло Федоров сказав, що не бачить себе в ролі радника. За словами Литвина, є спільний інтерес продовження роботи ексміністра оборони в команді президента.

Стосовно призначення в.о. міністра оборони Євгенія Хмари, який раніше керував ефективним Центром спецоперацій СБУ «А», але не зможе очолити міністерство без звільнення зі служби, Литвин сказав: «Бо головне, що зараз визначає хід подій, – це далекобійність і мідстрайки, Хмара в цьому дуже крутий».

Радник президента додав, що всіх поінформують, щойно з'являться відповідні укази.