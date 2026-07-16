Зеленський: Туреччина буде робити все для проведення зустрічі на рівні лідерів

Президент зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини і обговорили, зокрема, ситуацію на полі бою.

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Президент України зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом і відзначив його орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, Туреччина підтверджує, що буде робити все для проведення зустрічі на рівні лідерів для закінчення цієї війни.

"Я також поінформував про ситуацію на полі бою, а міністр розповів про свої дипломатичні контакти на різних рівнях", - зазначив Зеленський.

Під час зустрічі обговорили також двосторонні відносини й реалізацію угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною.

"Розраховуємо що товарообіг між нашими державами буде тільки збільшуватися", - заявив президент.