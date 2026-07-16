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Зеленський: головне завдання нового уряду повністю підготуватися до наступної зими

Також президент анонсував перезавантаження українських закордонних представництв.

Зеленський: головне завдання нового уряду повністю підготуватися до наступної зими
Президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський розповів про початок роботи нового уряду, який очолив Сергій Корецький та заявив, що основне завдання уряду - повністю підготуватися до наступної зими.

Про це Президент розповів у вечірньому зверненні.

"Його сильна сторона – робота саме в державних енергетичних компаніях. Він прийшов в «Укрнафту», він змінив процеси в компанії після олігархічного контролю – «Укрнафта» завдяки Сергію почала працювати реально на нашу державу. «Нафтогаз» пройшов складну зиму, попри всі російські удари Україна була з газом", - заявив Зеленський. 

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За його словами, важливо вкладатись у далекобійність України та мідстрайки, щоб зробити максимально складною задачею для Росії збільшувати наступ проти України й затягувати цю війну. 

"Але за будь-якого сценарію Україна має бути повністю готовою захищати життя, захищати своїх людей, забезпечити проходження зими. Це головне наше спільне українське завдання для нового уряду. Будуть зміни також в роботі з партнерами: потрібно більше швидкості у виконанні домовленостей", - заявив Зеленський.

Також Президент зазначив, що Міністерство оборони продовжить роботу на підтримку бойових бригад, а план далекобійних санкцій виконується повністю. 

"Обов’язки міністра оборони України буде виконувати Євгеній Хмара. Він керував Центром спеціальних операцій «Альфа» СБУ, це найбільш результативне знищення окупантів на фронті. Саме «Альфа» завжди номер один у щомісячних результатах. Хмара відповідав за далекобійні операції Служби безпеки України. Ми домовилися, що Хмара контролюватиме й далекобійні операції Сил безпеки – це пріоритет", - йдеться в повідомленні.

Зеленський також анонсував перезавантаження український закордонних представництв.

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