Президент також проситиме парламентарів підтримати його кандидатуру на посаді міністра.

Президент Володимир Зеленський доручив начальнику Центру спецоперацій "А", т.в.о. голови Служби безпеки України Євгенію Хмарі тимчасово виконувати обов'язки міністра оборони.

Про це він повідомив у Telegram.

"Доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра, продовжити реформування сфери оборони і забезпечити Україні всі ті результати, про які ми говорили. Після того як необхідні юридичні процедури будуть дотримані, буду звертатись до парламентарів за підтримкою Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України. Слава Україні!", - написав Зеленський.

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Президент розповів, що обговорив із Хмарою виконання далекобійних операцій проти Росії і забезпечення безпекових підрозділів та Сил оборони необхідними засобами.

"Важливо, що є стратегічне бачення, як Україні активно діяти й надалі для захисту нашої незалежності і примусу Росії до дипломатії. Євгеній Хмара здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. Саме на цьому має зосереджуватись наша оборона у цій війні", - наголосив Зеленський.

Він додав, що реально сильна безпекова робота та реальний досвід управління людьми в Центрі спецоперацій "Альфа" мають стати перевагою і на посаді міністра оборони України.

Контекст

12 липня Зеленський повідомив про несподіване рішення оновити уряд. Того ж дня джерела LB повідомили, що міністру оборони Михайлу Федорову в оновленому Кабміні місця може не знайтися.

Федоров став міністром оборони сім місяців тому, в січні. Замість нього президент, за чиєю квотою робиться подання міністра оборони, розглядав кандидатуру керівника МВС Ігоря Клименка.

У вівторок Верховна Рада проголосувала за відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та її уряду. У середу кандидат на посаду прем'єра Сергій Корецький провів зустріч із фракцією «Слуга народу» й окремо іншими фракціями. Ще вдень 15 липня президент повідомив, що не вирішив, чи висуватиме Федорова кандидатом ще раз. Він сказав, що ввечері має провести зустріч із ним та керівництвом армії, а потім – з фракцією СН.

За результатами зустрічі Федоров покидає посаду. Джерела LB у фракції розповіли, що президент назвав причиною конфлікт Федорова з армією.

Федоров також підтвердив, що завершує роботу на посаді міністра оборони.

Вранці 16 липня в Києві та інших містах зібралися численні мітинги на підтримку Федорова. Сам він дав брифінг, на якому розповів про конфлікт із головкомом ЗСУ Олександром Сирським.

Коментуючи мітинги, Зеленський сказав, що "ми боремося за свободу і демократію, і люди роблять те, що вони хочуть".

Сирський подякував Федорову за роботу на посаді міністра оборони і побажав йому залишитись у команді