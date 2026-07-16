Сирський подякував Федорову за роботу на посаді міністра оборони і побажав йому залишитись у команді

Головком зазначив, що потрібно зосередитися на війні і на ефективній стратегії, яка зараз демонструє конкретні результати.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський подякував Михайлу Федорову за роботу на посаді міністра оборони і побажав йому залишитись у команді.

“Я горджуся тим, що завдяки Київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення”, – написав Сирський на тлі пресконференції Федорова, де він розповів, що пропонував президенту змінити головкома та начальника Генштабу.

Сирський також пообіцяв докласти усіх зусиль, щоб такі ж заходи могли відбуватися у вільній і незалежній Україні. Для цього, за його словами, потрібно зосередитися на війні і на ефективній стратегії, яка зараз демонструє конкретні результати.

“Дякую Михайлу Федорову за роботу на посаді Міністра оборони України. Бажаю йому і надалі залишатися в команді України. Разом до Перемоги!” – написав головком.