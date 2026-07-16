Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни били дронами по пшеничних полях Харківщини, сталися пожежі

Ворог намагається знищити майбутній врожай.

Росіяни били дронами по пшеничних полях Харківщини, сталися пожежі
Фото: ДСНС

Російські війська завдали ударів безпілотниками по пшеничних полях у Харківській області. В результаті виникли пожежі.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

"Росіяни намагаються знищити майбутній врожай на Харківщині! Сьогодні російські війська завдали ударів безпілотниками по пшеничних полях регіону – виникли дві пожежі на території Лозівського району", - йдеться в повідомленні.

Реклама

В Олексіївській громаді горіли поле пшениці на площі 0,7 га та суха трава.

У Лозівській громаді горіло поле зернових культур на площі 200 кв. м. 

Рятувальники спільно з вогнеборцями місцевої пожежної команди та працівниками фермерського господарства оперативно ліквідували пожежі й не допустили поширення вогню на інші посіви.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies