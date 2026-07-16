Російські війська завдали ударів безпілотниками по пшеничних полях у Харківській області. В результаті виникли пожежі.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Росіяни намагаються знищити майбутній врожай на Харківщині! Сьогодні російські війська завдали ударів безпілотниками по пшеничних полях регіону – виникли дві пожежі на території Лозівського району", - йдеться в повідомленні.
В Олексіївській громаді горіли поле пшениці на площі 0,7 га та суха трава.
У Лозівській громаді горіло поле зернових культур на площі 200 кв. м.
Рятувальники спільно з вогнеборцями місцевої пожежної команди та працівниками фермерського господарства оперативно ліквідували пожежі й не допустили поширення вогню на інші посіви.