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Російські війська завдали ударів безпілотниками по пшеничних полях у Харківській області. В результаті виникли пожежі.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Росіяни намагаються знищити майбутній врожай на Харківщині! Сьогодні російські війська завдали ударів безпілотниками по пшеничних полях регіону – виникли дві пожежі на території Лозівського району", - йдеться в повідомленні.

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В Олексіївській громаді горіли поле пшениці на площі 0,7 га та суха трава.

У Лозівській громаді горіло поле зернових культур на площі 200 кв. м.

Рятувальники спільно з вогнеборцями місцевої пожежної команди та працівниками фермерського господарства оперативно ліквідували пожежі й не допустили поширення вогню на інші посіви.

Фото: ДСНС