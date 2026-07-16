Нічна повітряна атака , 279 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, день жалоби на Сумщині, мітинги проти звільнення Федорова.

Верховна Рада на засіданні 16 липня проголосувала за призначення Сергія Корецького головою уряду. До цього він був генеральним директором НАК «Нафтогаз України».

За його кандидатуру проголосували 289 народних депутатів.

Сергій Корецький під час виступу до голосування сказав, що чітко усвідомлює: наступна зима може бути ще важчою за попередню. Він вірить, що ефективність залежить від людей, відповідальності і чесних правил. Ці принципи він хоче принести на роботу в уряд.

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Більше інформації – в новині.

У Києві біля театру імені Івана Франка зібрався мітинг проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони, передає кореспондентка LB. Початок акції був запланований на 9:00, за попередньою оцінкою, прийшла понад тисяча людей.

З закликом вийти на протест учора виступив ветеран Дмитро Козятинський, який закликав до мітингів поблизу Офісу президента рік тому, коли влада намагалася позбавити НАБУ і САП незалежності й підпорядкувати їх генпрокурору. Тоді протест переміг: влада зрештою була змушена скасувати ухвалені зміни.

Акції протесту зібралися й в інших містах.

Подробиці й фото – в нашій новині.

Полковник Павло Єлізаров (Лазарь) написав рапорт про звільнення з посади заступника командувача Повітряних Сил. У дописі в Facebook він аргументував це рішення звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Докладніше – в новині.

Михайло Федоров, який вчора підтвердив, що йде з посади міністра оборони, під час пресконференції сьогодні, 16 липня, повідомив, що, коли президент сказав, що не планує змінювати головнокомандувача Олександра Сирського, він з цим рішенням повністю погодився і був готовий “вчитися працювати з ним”.

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“Але ми зіштовхнулися з тим, що всі пропоновані ініціативи почали блокуватися, і Сирський особисто в очі не був готовий говорити про проблеми”, – сказав Федоров. За його словами, це призвело до того, що по факту Сирський поставив ультиматум замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти ворога. Федоров зазначив, що Сирський “придумав, як розколоти країну”.

Михайло Федоров зробив ще чимало резонансних заяв, всі вони – у наших новинах.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 279 бойових зіткнень. Активні бойові дії велися на шести напрямках.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 30 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Софіївка, а також у напрямку Вільного, Торецького й Кучерового Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Сухецьке, Родинське, Гришине, Удачне, Новосергіївка, а також у напрямку Білицького, Шевченка й Новопавлівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1340 солдатів, 3 танки, 66 артилерійських систем, 12 НРК, 420 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 424 620 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Близько 00:50 росіяни атакували Київ балістикою. В місті пролунали звуки вибухів.

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У Повітряних Силах повідомили про чотири балістичні ракети на Київ, за декілька хвилин росіяни запустили ще 4.

Станом на ранок було відомо про двох загиблих і п'ятьох поранених у місті. За інформацією рятувальників, в Дарницькому районі загинули двоє людей і ще двоє поранені. Зокрема й дитина. Горіли адміністративно-складська будівля, поруч припарковані вантажні авто і склад.

У Святошинському районі поранені троє, пошкоджена будівля складу.

Минулої доби війська РФ обстріляли 26 населених пунктів Сумської області. Троє людей загинули, понад тридцять – травмовані.

У Сумській громаді сьогодні, 16 липня, День жалоби.

У ніч на 16 липня (з 18:00 15 липня) ворог атакував 8 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області, 4 крилатими ракетами Х-22/32 з акваторії Чорного моря, однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П. Також бив 5 баражуючими боєприпасами типу «Бандероль» та 146 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово у РФ, Донецьк – ТОТ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 3 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 129 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни», – розповіли у Повітряних силах.

Зафіксували влучання 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, протирадіолокаційної ракети Х-31П та 16 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Крилаті ракети Х-22/32 не досягли цілей.

Збірна Аргентини з футболу вийшла до фіналу чемпіонату світу, обігравши Англію у принциповому протистоянні, яке відбулося в американській Атланті, передає LB.

2:1 - чинний чемпіон світу захищатиме титул у фіналі з Іспанією 19 липня.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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