Вчора російські війська втратили 1340 солдатів та 66 артсистем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.26 орієнтовно склали:

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Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 424 620 осіб.

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