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Вчора російські війська втратили 1340 солдатів та 66 артсистем

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 424 620 осіб.

Вчора російські війська втратили 1340 солдатів та 66 артсистем
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1340 солдатів, 3 танки, 2 бойові броньовані машини, 66 артилерійських систем, 12 НРК, 420 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. 

Про це йдеться у зведенні Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 424 620 (+1 340) осіб 
  • танків – 12 144 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 940 (+2) од.
  • артилерійських систем – 46 019 (+66) од.
  • РСЗВ – 1 936 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 492 (+0) од.
  • літаків  – 437 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 919 (+12) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411 005 (+1 801) од.
  • крилаті ракети – 4 906 (+0) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 120 727 (+420) од.
  • спеціальна техніка – 4 420 (+0) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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