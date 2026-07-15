СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Тернопільщині викрили міжрегіональний канал збуту психотропів через Telegram

П'ятьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру.

На Тернопільщині викрили міжрегіональний канал збуту психотропів через Telegram
Фото: Пресслужба Нацполіції

На Тернопільщини ліквідували міжрегіональний канал збуту психотропів через Telegram.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.

Встановлено, що фігуранти збували психотропні речовини у чотирьох областях України через інтернет-магазин у месенджері. Замовлення приймали онлайн, а товар передавали через розміщення «закладок» або пересилали поштою. Правоохоронці затримали організатора й одну з його спільниць. 

Реклама

 Учасники злочинної групи – мешканці різних областей - збували наркотики та психотропи на території Тернопільської, Львівської, Хмельницької та Вінницької областей. 

За даними слідства, організатор створив магазин у Telegram. Він підібрав учасників, розподілив ролі між ними, контролював діяльність спільників, визначав місця збуту та особисто брав участь у розкладанні «закладок».Задокументували численні факти продажу Aльфа-PVP.

Поліцейські спільно з СБУ та провели дев'ять обшуків на території Івано-Франківської, Харківської та Вінницької областей за місцями проживання фігурантів, а також у їхніх транспортних засобах. Вилучили мобільні телефони, банківські картки, комп'ютерну техніку, чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність, а також автомобіль Mercedes-Benz S500.

Загалом п'ятьом учасникам організованої групи повідомили про підозру. Їм може загрожувати до від 10 до 12 років в’язниці. 

Наразі усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, трьом із правом внесення застави 266 240 грн (двом фігурантам) та 998 400 грн. 

  • На Київщині двох кримінальних авторитетів підозрюють у поставці наркотиків до в'язниці. За даними слідства, вони маскували наркотики у ручках паперових пакетів та желейних цукерках.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies