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На Тернопільщини ліквідували міжрегіональний канал збуту психотропів через Telegram.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.

Встановлено, що фігуранти збували психотропні речовини у чотирьох областях України через інтернет-магазин у месенджері. Замовлення приймали онлайн, а товар передавали через розміщення «закладок» або пересилали поштою. Правоохоронці затримали організатора й одну з його спільниць.

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Учасники злочинної групи – мешканці різних областей - збували наркотики та психотропи на території Тернопільської, Львівської, Хмельницької та Вінницької областей.

За даними слідства, організатор створив магазин у Telegram. Він підібрав учасників, розподілив ролі між ними, контролював діяльність спільників, визначав місця збуту та особисто брав участь у розкладанні «закладок».Задокументували численні факти продажу Aльфа-PVP.

Поліцейські спільно з СБУ та провели дев'ять обшуків на території Івано-Франківської, Харківської та Вінницької областей за місцями проживання фігурантів, а також у їхніх транспортних засобах. Вилучили мобільні телефони, банківські картки, комп'ютерну техніку, чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність, а також автомобіль Mercedes-Benz S500.

Загалом п'ятьом учасникам організованої групи повідомили про підозру. Їм може загрожувати до від 10 до 12 років в’язниці.

Наразі усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, трьом із правом внесення застави 266 240 грн (двом фігурантам) та 998 400 грн.