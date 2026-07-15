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Зеленський підписав указ про посилення фінансових санкцій проти Росії

Під обмеження потрапила криптовалюта.

Зеленський підписав указ про посилення фінансових санкцій проти Росії
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, яке посилює секторальні санкції проти фінансових установ Росії. 

Про це ідеться на сайті глави держави.

Ці секторальні санкції Україна запровадила ще у лютому 2023 року терміном на 50 років. Тоді під обмеження потрапили всі російські банки, кредитні організації, оператори платіжних систем, страхові компанії та інвестиційні фонди. Тепер НБУ підготував зміни до цього рішення, щоб заблокувати нові лазівки для агресора.

Відтепер санкції поширюються на операторів платформ для обігу цифрових фінансових активів, криптовалютні сервіси, фінансові платформи та клірингові організації. Влада забороняє будь-які операції з віртуальними активами та використання платформ чи продуктів, які дозволяють проводити такі транзакції.

Окремі пункти цього рішення збігаються з обмеженнями, які ЄС запровадив у 19-му та 20-му пакетах санкцій проти Росії. Водночас Україна застосувала ширший підхід і додатково наклала санкції на всі віртуальні активи, які забезпечує російський рубль. Це має суттєво ускладнити використання криптовалют для обходу обмежень.

  • Тим часом ЄС ніяк не може ухвалити 21-ий пакет санкцій проти Росії.
  • Робота над новими обмеженнями триватиме, а граничну ціну на російську нафту поки що залишать без змін. 
  • Наразі країни Євросоюзу домовилися зберегти чинний рівень граничної ціни на російську нафту щонайменше до 23 липня.
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