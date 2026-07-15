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Ворог майже 30 разів атакував громади Дніпропетровщини, є загиблі та поранені

Двоє цивільних загинули, ще троє поранені.

Ворог майже 30 разів атакував громади Дніпропетровщини, є загиблі та поранені
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня, 15 липня, ворог атакував майже 30 разів чотири райони Дніпропетровської області. Двоє людей загинули, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

По Нікопольщині ворог цілив артилерією та FPV-дронами. Під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька, Покровська громади. Пошкоджені агрофірма, магазин, приватні будинки, автівка. 

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Поранений 23-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. 

Також росіяни атакували Криворіжжя. Безпілотники спрямували на Грушівську та Глеюватську громади. Понівечені інфраструктура та приватна оселя. Постраждали двоє людей, серед них – дитина.

По Софіївській громаді ворог вдарив шахедом. Зайнялася вантажівка. Загинув чоловік. 

Пожежа виникла і у Юріївській громаді Павлоградського району, яку агресор атакував БпЛА. Понівечена інфраструктура.

По Васильківській громаді росіяни влучили КАБ. Пошкоджені 10 приватних будинків та авто. Загинула одна людина.

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