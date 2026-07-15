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ЗМІ: США завдали ударів по іранських об'єктах

Військові США заявили про ураження систем берегової оборони.

ЗМІ: США завдали ударів по іранських об'єктах
Іранські нафтові платформи біля узбережжя Перської затоки
Фото: TradeArabia

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило про проведення нової хвилі ударів по території Ірану лише через кілька годин після завершення нічної військової операції. 

Про це повідомляє ABC News.

За даними CENTCOM, удари були завдані в середу близько 6:00 за місцевим часом і тривали приблизно 90 хвилин.

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У командуванні зазначили, що операція була спрямована на подальше послаблення військових спроможностей Ірану, які, за оцінкою США, використовувалися для атак на комерційні судна в Ормузькій протоці.

Зокрема, американські військові заявили про ураження систем берегової оборони, а також місць зберігання і запуску крилатих ракет на іранському острові Великий Тонб.

Водночас Корпус вартових ісламської революції заявив про атаки по американських військових базах та об'єктах у Бахрейні, Кувейті та Йорданії.

У Бахрейні повідомили про спрацювання сирен повітряної тривоги. У Кувейті заявили, що сили протиповітряної оборони перехопили шість ракет і 33 безпілотники. Влада Йорданії повідомила про знищення трьох іранських ракет. За попередньою інформацією, жертв унаслідок цих атак немає.

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