Житель Донеччини отримав 15 років тюрми за допомогу росіянам в обстрілах

Суд відправив за ґрати на 15 років чоловіка, який допомагав Росії обстрілювати Донеччину. Окрім ув'язнення, у зрадника конфіскують усе майно.

Про це повідомила Служба безпеки України.

СБУ викрила коригувальника у січні цього року. Слідство встановило, що російські спецслужби завербували місцевого ухилянта у 2025 році.

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Для збору розвідданих чоловік добре використовував знання місцевості. Також він випитував потрібну інформацію у знайомих та сусідів під час звичайних побутових розмов про війну.

Пріоритетними цілями для окупантів були українські укріпрайони, блокпости і вогневі позиції. Зібрані відомості агент передавав через зв’язкового — російського бойовика, який воював на передовій. Росіяни використовували ці дані для планування ударів артилерією, дронами і керованими авіабомбами.

Під час затримання правоохоронці знайшли у зрадника мобільний, за допомогою якого він координував дії з ворогом. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді.

Контррозвідка також з'ясувала, що на цього ж російського бойовика працював ще один житель Донеччини. Агенти діяли окремо, але обидва наводили російські удари по позиціях Сил оборони на Краматорському напрямку. Другий фігурант зараз перебуває під вартою і очікує на рішення суду.