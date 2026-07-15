Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Черкаській області розпочали підготовку до приїзду паломників на Рош га-Шана

Очікується, що приїдуть близько 40 000 людей. 

В Умані розпочали підготовку до паломництва хасидів на святкування Рош га-Шана. Про це Суспільному розповіла виконавча директорка благодійного фонду «Історико-культурний центр міста Умань» Ірина Рибницька. 

На нараді під головуванням керівника Державної служби з питань етнополітики та свободи совісті Віктора Єленського опрацювали питання підготовки до паломництва. Для оформлення в'їзду і виїзду паломників планують задіяти 21 пункт пропуску. 

«Через закрите небо в Україні, на жаль, паломники можуть дістатися лише сухопутним шляхом. Спочатку вони прибувають до країн Європи, і кожного року буває по-різному, куди вони приїжджають, однак зазвичай це Молдова, Румунія, Польща, Угорщина та інші. Надалі паломники їдуть наземним транспортом – це або організовані автобусні перевезення, або приватні транспортні перевезення. І саме тому вони переходять кордон України в усіх можливих пунктах перетину», – повідомила Рибницька.

Цього року кількість паломників очікують на минулорічному рівні. Для дотримання порядку до України приїдуть 16 медіаторів.

  • В Умані похований цадик Нахман, засновник брацлавського хасидизму. Віряни щороку приїжджають на його могилу для святкування юдейського Нового року в вересні. Вони дотримуються традиції навіть попри повномасштабну війну в Україні. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies