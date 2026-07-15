У Черкаській області розпочали підготовку до приїзду паломників на Рош га-Шана

В Умані розпочали підготовку до паломництва хасидів на святкування Рош га-Шана. Про це Суспільному розповіла виконавча директорка благодійного фонду «Історико-культурний центр міста Умань» Ірина Рибницька.

На нараді під головуванням керівника Державної служби з питань етнополітики та свободи совісті Віктора Єленського опрацювали питання підготовки до паломництва. Для оформлення в'їзду і виїзду паломників планують задіяти 21 пункт пропуску.

«Через закрите небо в Україні, на жаль, паломники можуть дістатися лише сухопутним шляхом. Спочатку вони прибувають до країн Європи, і кожного року буває по-різному, куди вони приїжджають, однак зазвичай це Молдова, Румунія, Польща, Угорщина та інші. Надалі паломники їдуть наземним транспортом – це або організовані автобусні перевезення, або приватні транспортні перевезення. І саме тому вони переходять кордон України в усіх можливих пунктах перетину», – повідомила Рибницька.

Цього року кількість паломників очікують на минулорічному рівні. Для дотримання порядку до України приїдуть 16 медіаторів.