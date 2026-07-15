Рада підтримала розвиток ефективного та сталого централізованого теплопостачання

Сьогодні, 15 липня, Верховна Рада ухвалила закон про розвиток ефективного та сталого централізованого теплопостачання.

Документ передбачає обов’язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях, підключених до мереж централізованого теплопостачання, що дозволить регулювати та обліковувати тепло.

Як зазначається у законопроєкті, це створює умови для підвищення якості послуг, енергоефективності та залучення інвестицій.

Документ подавала ще попередня прем'єрка Юлія Свириденко.

«В пояснювальній записці зазначили, що законопроєкт розробили з метою вдосконалення законодавства України у сфері теплопостачання, зокрема щодо стимулювання впровадження ІТП у будівлях, приєднаних до систем централізованого теплопостачання, впровадження механізмів фінансування та реалізації інвестиційних програм щодо такого впровадження, а також у зв’язку з необхідністю уточнення конкурентних засад у сфері теплопостачання. Це дозволить визнати централізоване теплопостачання сферою державного інтересу, що має на меті удосконалення системи теплопостачання як окремих населених пунктів України, так і розвитку та відновлення ефективного та сталого централізованого теплопостачання країни загалом. Проєкт акта створює умови щодо заохочення до енергозбереження, модернізації та реконструкції систем теплопостачання усіх суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, призведе до запровадження механізмів такої підтримки на місцевому рівні та стимулює надходження інвестицій у цю сферу», – йдеться у записці.

Реалізація положень акта забезпечить споживачів теплової енергії, споживачів послуги з постачання теплової енергії безперервним теплопостачанням та/або постачанням гарячої води, дозволить покращити її якість, призведе до зменшення витрат підприємств при виробництві, транспортуванні та постачанні теплової енергії споживачам, спонукатиме зниженню енергоспоживання та впровадженню енергоефективних технологій.