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Зеленський: Україна виготовляє 10 мільйонів дронів на рік

Раніше план виробляти навіть мільйон на рік сприймали скептично. 

Зеленський: Україна виготовляє 10 мільйонів дронів на рік
Володимир Зеленський
Фото: скриншот відео

В центрі Києва відбулися урочистості з нагоди Дня Української Державності і Хрещення Київської Русі-України. Участь у заході брали представники державної влади, військові, духовенство, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, лідери країн Європи: Молдови, Румунії, Албанії, Хорватії, Словенії. Також були присутні представники Чорногорії, Іспанії, Франції, спеціальний посланець Святого престолу Маттео Зуппі. 

У виступі перед гостями президент Володимир Зеленський сказав, що Україна поважає свою історію, але не фокусується на тій історії, що була, а працює над тією, яка буде. Україна працює над державою, яка зможе.

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Зеленський зазначив, що Україна не боїться слова «вперше». Учора українські воїни вперше брали участь у святковому параді на Єлисейських полях. Уперше бойові пілоти на літаках Mirage летіли над Парижем. Україна і Європа вперше творитимуть антибалістичний щит – проєкт «Фрея» розпочато. 

Україна вперше наближається до виробництва ракет до систем ППО Patriot і може стати третьою державою світу, яка має таку можливість. Зеленський подякував за це американському лідеру Дональду Трампу

Українські розробки вже долають відстані, недосяжні раніше.

«2884 кілометри. Це відстань звідси до Омського НПЗ. Це просто історична дистанція, історична точність. І на відміну від Росії, яка воює з будинками, з храмами, Україна б'є по спонсорах цієї війни та інструментах, які допомагають йому вбивають людей», – сказав президент.

Він додав, що недосяжних цілей для України уже немає. 500 українських дронів на добу і танкери й НПЗ відчули, що не треба зазіхати на українську державність. 

Зеленський наголосив: головна ціль – не Росія без бензину, а Україна без Росії. І додав, що зараз країна виробляє 10 мільйонів дронів на рік.

«І буде 20. Ми зробимо це разом з нашими партнерами», – сказав він. 

Окремо президент додав, що українські перехоплювачі збивають уже 90 % шахедів. Вони бережуть українські життя. 

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