Президент відзначив державними нагородами «Мадяра» і Білецького

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами захисників. Про це йдеться в указі на сайті президента.
Нагороди присвоєні в День Української Державності. За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку президент постановив нагородити відзнакою «Хрест бойових заслуг»:
- Васильєва Олексія Андрійовича – старшого лейтенанта
- Здробилка Олександра Вікторовича – старшого лейтенанта
- Курмашева Ельдара Аліулловича – майора
- Михальчука Артура Андрійовича – капітана
Орденом Богдана Хмельницького І ступеня:
Бровді Роберта Йосиповича – майора
Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня:
- Оляніна Олександра Володимировича – старшого лейтенанта
- Онуфрака Андрія Сергійовича – підполковника
- Пузя Володимира Миколайовича – майора
- Фесенка Арсена Васильовича – полковника
Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня:
- Андрійця Олексія Віталійовича – майора
- Білецького Андрія Євгенійовича – бригадного генерала
- В’язовського Дмитра Костянтиновича – старшого лейтенанта
- Вороніна Михайла Олександровича – лейтенанта
- Грому Сергія Васильовича – старшого лейтенанта
- Каратєєва Олександра Олександровича – лейтенанта
- Кичц Артема Васильовича – старшого лейтенанта
- Колоду Євгенія Романовича – капітана
- Космініна Олександра Володимировича – капітана
- Костенка Ігоря Васильовича – майора
- Котолупа Олександра Олександровича – старшого лейтенанта
- Лебедя Максима Володимировича – полковника
- Лончина Андрія Володимировича – лейтенанта
- Марінова Вадима Борисовича – старшого лейтенанта
- Нестора Станіслава Владиславовича – старшого лейтенанта
- Павлюка Олексія Володимировича – підполковника
- Ратужка Віктора В’ячеславовича – підполковника
- Сажевського Ігоря Володимировича – підполковника
- Сандарчука Ярослава Володимировича – майора
- Санжеровського Павла Вікторовича – молодшого лейтенанта
- Смеречанського Івана Валерійовича – полковника
- Танковича Сергія Олеговича – майора
- Тесленка Богдана Володимировича – підполковника
- Товта Вадима Миколайовича – капітана
- Торбу Сергія Сергійовича – старшого лейтенанта
- Феськіва Петра Івановича – капітана
- Шелеста Сергія Сергійовича – майора
Орденом «За мужність» І ступеня
- Вікторовича Сергія Олексійовича – молодшого лейтенанта
- Книгу Микиту Володимировича – підполковника
- Сивачука Василя Михайловича – молодшого лейтенанта
Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня
- Мельника Артема Олександровича – старшого лейтенанта
- Приходька Олександра Олександровича – підполковника
- Семерню Сергія Миколайовича – старшого лейтенанта
- Сіріцу Володимира Вікторовича – капітана
Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
- Боднарчука Михайла Юрійовича – молодшого лейтенанта
- Боровкова Олександра Пилиповича – підполковника
- Бруска Мирослава Вікторовича – молодшого лейтенанта
- Волошина Сергія Ігоровича – старшого лейтенанта
- Кулая Володимира Володимировича – майора
- Леська Святослава Ігоровича – лейтенанта
- Луценка Віктора Петровича – капітана
- Мішка Євгена Вікторовича – молодшого лейтенанта
- Мойсеєнка Володимира Олександровича – молодшого лейтенанта
- Мороза Іллю Анатолійовича – молодшого лейтенанта
- Павлюка Максима Олеговича – лейтенанта медичної служби
- Петручка Вадима Віталійовича – старшого лейтенанта
- Пойманова Валерія Миколайовича – лейтенанта
- Полякова Дмитра Олександровича – старшого лейтенанта
- Руденка Андрія Артуровича – молодшого лейтенанта
- Семидоцького Олексія Миколайовича – молодшого лейтенанта
Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня:
- Волошину Ніну Іванівну – старшого лейтенанта медичної служби
- Гончарук Вікторію Валеріївну – солдата
Нагородити орденом Данила Галицького:
- Веселовського Володимира Михайловича – капітана медичної служби
- Калініна Олександра Семеновича – підполковника
- Колесника Миколу Юрійовича – майора
- Мельничука Андрія Сергійовича – майора
- Надкриничного Миколу Миколайовича – капітана
- Олексюка Івана Петровича – підполковника
- Рибалко Мирославу Петрівну – молодшого лейтенанта
- Філатова Дмитра Миколайовича – майора
- Швидкого Юрія Юрійовича – старшого лейтенанта
- Шевчука Богдана Володимировича – полковника
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
- АГОПЯНА Вігена Григоровича – сержанта
- АНДРІЄНКА Андрія Олександровича – лейтенанта
- БЄЛОСТОЦЬКОГО Євгенія В’ячеславовича – капітана
- ГЛАДИШКА Павла Володимировича – капітана
- ДОРОГОБІДА Вадима Петровича – капітана
- ДУБОВОГО Антона Сергійовича – молодшого лейтенанта
- ЗАРЕМБУ Сергія Антоновича – старшого лейтенанта
- КИЯНЕНКА Миколу Володимировича – молодшого лейтенанта
- КНЯЗЄВА Олексія Валерійовича – старшого лейтенанта
- КОЦКА Олега Ігоровича – підполковника
- ЛЕВЧЕНКА Микиту Олеговича – капітана
- МАМУТОВА Едема Айдеровича – лейтенанта медичної служби
- НОВІЧЕНКА Михайла Петровича – капітана
- ПАВЛЮКА Ігоря Івановича – старшого лейтенанта
- ПАНЧУКА Сергія Леонідовича – старшого лейтенанта медичної служби
- ПІВНЯ Володимира Сергійовича – молодшого лейтенанта
- ПОРТНОГО Віталія Олександровича – майора
- РІЗНИКА Олеся Любомировича – старшого лейтенанта
- СТАШЕВСЬКОГО Михайла Костянтиновича – молодшого лейтенанта
- ТИШКОВЦЯ Романа Васильовича – молодшого лейтенанта
- ФІРСОВА Івана Івановича – старшого лейтенанта
- ЧАЛОГО Руслана Володимировича – лейтенанта
- ШАГАНА Владислава Миколайовича – майора юстиції
- ШМАТКА Івана Миколайовича – капітана
- ЯКІВЦЯ Олега Олександровича – майора
- ЯЛІВЧУКА Олександра Анатолійовича – капітана
- ЯЦУНА Володимира Георгійовича – лейтенанта
Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»:
- КРИЖНЬОГО Назара Артуровича – старшого лейтенанта
- КУРЯЧОГО Олега Євгеновича – полковника
- ЩЕРБИНУ Сергія Володимировича – лейтенанта
Нагородити медаллю «За врятоване життя»:
- МИХАЙЛЕНКА Костянтина Васильовича – капітана медичної служби
- СВИСТА Андрія Олексійовича – старшого лейтенанта медичної служби
- СТРАХОВУ Ліну Олександрівну – молодшого лейтенанта медичної служби
- ЧЕРНЯВСЬКОГО Вячеслава Миколайовича – капітана медичної служби.