Президент відзначив державними нагородами «Мадяра» і Білецького

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами захисників. Про це йдеться в указі на сайті президента.

Нагороди присвоєні в День Української Державності. За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку президент постановив нагородити відзнакою «Хрест бойових заслуг»:

Васильєва Олексія Андрійовича – старшого лейтенанта

Здробилка Олександра Вікторовича – старшого лейтенанта

Курмашева Ельдара Аліулловича – майора

Михальчука Артура Андрійовича – капітана

Орденом Богдана Хмельницького І ступеня:

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Бровді Роберта Йосиповича – майора

Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня:

Оляніна Олександра Володимировича – старшого лейтенанта

Онуфрака Андрія Сергійовича – підполковника

Пузя Володимира Миколайовича – майора

Фесенка Арсена Васильовича – полковника

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня:

Андрійця Олексія Віталійовича – майора

Білецького Андрія Євгенійовича – бригадного генерала

В’язовського Дмитра Костянтиновича – старшого лейтенанта

Вороніна Михайла Олександровича – лейтенанта

Грому Сергія Васильовича – старшого лейтенанта

Каратєєва Олександра Олександровича – лейтенанта

Кичц Артема Васильовича – старшого лейтенанта

Колоду Євгенія Романовича – капітана

Космініна Олександра Володимировича – капітана

Костенка Ігоря Васильовича – майора

Котолупа Олександра Олександровича – старшого лейтенанта

Лебедя Максима Володимировича – полковника

Лончина Андрія Володимировича – лейтенанта

Марінова Вадима Борисовича – старшого лейтенанта

Нестора Станіслава Владиславовича – старшого лейтенанта

Павлюка Олексія Володимировича – підполковника

Ратужка Віктора В’ячеславовича – підполковника

Сажевського Ігоря Володимировича – підполковника

Сандарчука Ярослава Володимировича – майора

Санжеровського Павла Вікторовича – молодшого лейтенанта

Смеречанського Івана Валерійовича – полковника

Танковича Сергія Олеговича – майора

Тесленка Богдана Володимировича – підполковника

Товта Вадима Миколайовича – капітана

Торбу Сергія Сергійовича – старшого лейтенанта

Феськіва Петра Івановича – капітана

Шелеста Сергія Сергійовича – майора

Орденом «За мужність» І ступеня

Вікторовича Сергія Олексійовича – молодшого лейтенанта

Книгу Микиту Володимировича – підполковника

Сивачука Василя Михайловича – молодшого лейтенанта

Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня

Мельника Артема Олександровича – старшого лейтенанта

Приходька Олександра Олександровича – підполковника

Семерню Сергія Миколайовича – старшого лейтенанта

Сіріцу Володимира Вікторовича – капітана

Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Боднарчука Михайла Юрійовича – молодшого лейтенанта

Боровкова Олександра Пилиповича – підполковника

Бруска Мирослава Вікторовича – молодшого лейтенанта

Волошина Сергія Ігоровича – старшого лейтенанта

Кулая Володимира Володимировича – майора

Леська Святослава Ігоровича – лейтенанта

Луценка Віктора Петровича – капітана

Мішка Євгена Вікторовича – молодшого лейтенанта

Мойсеєнка Володимира Олександровича – молодшого лейтенанта

Мороза Іллю Анатолійовича – молодшого лейтенанта

Павлюка Максима Олеговича – лейтенанта медичної служби

Петручка Вадима Віталійовича – старшого лейтенанта

Пойманова Валерія Миколайовича – лейтенанта

Полякова Дмитра Олександровича – старшого лейтенанта

Руденка Андрія Артуровича – молодшого лейтенанта

Семидоцького Олексія Миколайовича – молодшого лейтенанта

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня:

Волошину Ніну Іванівну – старшого лейтенанта медичної служби

Гончарук Вікторію Валеріївну – солдата

Нагородити орденом Данила Галицького:

Веселовського Володимира Михайловича – капітана медичної служби

Калініна Олександра Семеновича – підполковника

Колесника Миколу Юрійовича – майора

Мельничука Андрія Сергійовича – майора

Надкриничного Миколу Миколайовича – капітана

Олексюка Івана Петровича – підполковника

Рибалко Мирославу Петрівну – молодшого лейтенанта

Філатова Дмитра Миколайовича – майора

Швидкого Юрія Юрійовича – старшого лейтенанта

Шевчука Богдана Володимировича – полковника

Нагородити медаллю «За військову службу Україні»

АГОПЯНА Вігена Григоровича – сержанта

АНДРІЄНКА Андрія Олександровича – лейтенанта

БЄЛОСТОЦЬКОГО Євгенія В’ячеславовича – капітана

ГЛАДИШКА Павла Володимировича – капітана

ДОРОГОБІДА Вадима Петровича – капітана

ДУБОВОГО Антона Сергійовича – молодшого лейтенанта

ЗАРЕМБУ Сергія Антоновича – старшого лейтенанта

КИЯНЕНКА Миколу Володимировича – молодшого лейтенанта

КНЯЗЄВА Олексія Валерійовича – старшого лейтенанта

КОЦКА Олега Ігоровича – підполковника

ЛЕВЧЕНКА Микиту Олеговича – капітана

МАМУТОВА Едема Айдеровича – лейтенанта медичної служби

НОВІЧЕНКА Михайла Петровича – капітана

ПАВЛЮКА Ігоря Івановича – старшого лейтенанта

ПАНЧУКА Сергія Леонідовича – старшого лейтенанта медичної служби

ПІВНЯ Володимира Сергійовича – молодшого лейтенанта

ПОРТНОГО Віталія Олександровича – майора

РІЗНИКА Олеся Любомировича – старшого лейтенанта

СТАШЕВСЬКОГО Михайла Костянтиновича – молодшого лейтенанта

ТИШКОВЦЯ Романа Васильовича – молодшого лейтенанта

ФІРСОВА Івана Івановича – старшого лейтенанта

ЧАЛОГО Руслана Володимировича – лейтенанта

ШАГАНА Владислава Миколайовича – майора юстиції

ШМАТКА Івана Миколайовича – капітана

ЯКІВЦЯ Олега Олександровича – майора

ЯЛІВЧУКА Олександра Анатолійовича – капітана

ЯЦУНА Володимира Георгійовича – лейтенанта

Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»:

КРИЖНЬОГО Назара Артуровича – старшого лейтенанта

КУРЯЧОГО Олега Євгеновича – полковника

ЩЕРБИНУ Сергія Володимировича – лейтенанта

Нагородити медаллю «За врятоване життя»: