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Президент відзначив державними нагородами «Мадяра» і Білецького

Загалом у списку – понад 100 українських оборонців. 

Президент відзначив державними нагородами «Мадяра» і Білецького
Роберт Бровді та Андрій Клименко
Фото: Роберт Бровді

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами захисників. Про це йдеться в указі на сайті президента.

Нагороди присвоєні в День Української Державності. За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку президент постановив нагородити відзнакою «Хрест бойових заслуг»:

  • Васильєва Олексія Андрійовича – старшого лейтенанта
  • Здробилка Олександра Вікторовича – старшого лейтенанта
  • Курмашева Ельдара Аліулловича – майора
  • Михальчука Артура Андрійовича – капітана

Орденом Богдана Хмельницького І ступеня:

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Бровді Роберта Йосиповича – майора

Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня:

  • Оляніна Олександра Володимировича – старшого лейтенанта
  • Онуфрака Андрія Сергійовича – підполковника
  • Пузя Володимира Миколайовича – майора
  • Фесенка Арсена Васильовича – полковника

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня:

  • Андрійця Олексія Віталійовича – майора
  • Білецького Андрія Євгенійовича – бригадного генерала
  • В’язовського Дмитра Костянтиновича – старшого лейтенанта
  • Вороніна Михайла Олександровича – лейтенанта
  • Грому Сергія Васильовича – старшого лейтенанта
  • Каратєєва Олександра Олександровича – лейтенанта
  • Кичц Артема Васильовича – старшого лейтенанта
  • Колоду Євгенія Романовича – капітана
  • Космініна Олександра Володимировича – капітана
  • Костенка Ігоря Васильовича – майора
  • Котолупа Олександра Олександровича – старшого лейтенанта
  • Лебедя Максима Володимировича – полковника
  • Лончина Андрія Володимировича – лейтенанта
  • Марінова Вадима Борисовича – старшого лейтенанта
  • Нестора Станіслава Владиславовича – старшого лейтенанта
  • Павлюка Олексія Володимировича – підполковника
  • Ратужка Віктора В’ячеславовича – підполковника
  • Сажевського Ігоря Володимировича – підполковника
  • Сандарчука Ярослава Володимировича – майора
  • Санжеровського Павла Вікторовича – молодшого лейтенанта
  • Смеречанського Івана Валерійовича – полковника
  • Танковича Сергія Олеговича – майора
  • Тесленка Богдана Володимировича – підполковника
  • Товта Вадима Миколайовича – капітана
  • Торбу Сергія Сергійовича – старшого лейтенанта
  • Феськіва Петра Івановича – капітана
  • Шелеста Сергія Сергійовича – майора

Орденом «За мужність» І ступеня

  • Вікторовича Сергія Олексійовича – молодшого лейтенанта
  • Книгу Микиту Володимировича – підполковника
  • Сивачука Василя Михайловича – молодшого лейтенанта

Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня

  • Мельника Артема Олександровича – старшого лейтенанта
  • Приходька Олександра Олександровича – підполковника
  • Семерню Сергія Миколайовича – старшого лейтенанта
  • Сіріцу Володимира Вікторовича – капітана

Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня

  • Боднарчука Михайла Юрійовича – молодшого лейтенанта
  • Боровкова Олександра Пилиповича – підполковника
  • Бруска Мирослава Вікторовича – молодшого лейтенанта
  • Волошина Сергія Ігоровича – старшого лейтенанта
  • Кулая Володимира Володимировича – майора
  • Леська Святослава Ігоровича – лейтенанта
  • Луценка Віктора Петровича – капітана
  • Мішка Євгена Вікторовича – молодшого лейтенанта
  • Мойсеєнка Володимира Олександровича – молодшого лейтенанта
  • Мороза Іллю Анатолійовича – молодшого лейтенанта
  • Павлюка Максима Олеговича – лейтенанта медичної служби
  • Петручка Вадима Віталійовича – старшого лейтенанта
  • Пойманова Валерія Миколайовича – лейтенанта
  • Полякова Дмитра Олександровича – старшого лейтенанта
  • Руденка Андрія Артуровича – молодшого лейтенанта
  • Семидоцького Олексія Миколайовича – молодшого лейтенанта

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня:

  • Волошину Ніну Іванівну – старшого лейтенанта медичної служби
  • Гончарук Вікторію Валеріївну – солдата

Нагородити орденом Данила Галицького:

  • Веселовського Володимира Михайловича – капітана медичної служби
  • Калініна Олександра Семеновича – підполковника
  • Колесника Миколу Юрійовича – майора
  • Мельничука Андрія Сергійовича – майора
  • Надкриничного Миколу Миколайовича – капітана
  • Олексюка Івана Петровича – підполковника
  • Рибалко Мирославу Петрівну – молодшого лейтенанта
  • Філатова Дмитра Миколайовича – майора
  • Швидкого Юрія Юрійовича – старшого лейтенанта
  • Шевчука Богдана Володимировича – полковника

Нагородити медаллю «За військову службу Україні»

  • АГОПЯНА Вігена Григоровича – сержанта
  • АНДРІЄНКА Андрія Олександровича – лейтенанта
  • БЄЛОСТОЦЬКОГО Євгенія В’ячеславовича – капітана
  • ГЛАДИШКА Павла Володимировича – капітана
  • ДОРОГОБІДА Вадима Петровича – капітана
  • ДУБОВОГО Антона Сергійовича – молодшого лейтенанта
  • ЗАРЕМБУ Сергія Антоновича – старшого лейтенанта
  • КИЯНЕНКА Миколу Володимировича – молодшого лейтенанта
  • КНЯЗЄВА Олексія Валерійовича – старшого лейтенанта
  • КОЦКА Олега Ігоровича – підполковника
  • ЛЕВЧЕНКА Микиту Олеговича – капітана
  • МАМУТОВА Едема Айдеровича – лейтенанта медичної служби
  • НОВІЧЕНКА Михайла Петровича – капітана
  • ПАВЛЮКА Ігоря Івановича – старшого лейтенанта
  • ПАНЧУКА Сергія Леонідовича – старшого лейтенанта медичної служби
  • ПІВНЯ Володимира Сергійовича – молодшого лейтенанта
  • ПОРТНОГО Віталія Олександровича – майора
  • РІЗНИКА Олеся Любомировича – старшого лейтенанта
  • СТАШЕВСЬКОГО Михайла Костянтиновича – молодшого лейтенанта
  • ТИШКОВЦЯ Романа Васильовича – молодшого лейтенанта
  • ФІРСОВА Івана Івановича – старшого лейтенанта
  • ЧАЛОГО Руслана Володимировича – лейтенанта
  • ШАГАНА Владислава Миколайовича – майора юстиції
  • ШМАТКА Івана Миколайовича – капітана
  • ЯКІВЦЯ Олега Олександровича – майора
  • ЯЛІВЧУКА Олександра Анатолійовича – капітана
  • ЯЦУНА Володимира Георгійовича – лейтенанта

Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»:

  • КРИЖНЬОГО Назара Артуровича – старшого лейтенанта
  • КУРЯЧОГО Олега Євгеновича – полковника
  • ЩЕРБИНУ Сергія Володимировича – лейтенанта

Нагородити медаллю «За врятоване життя»:

  • МИХАЙЛЕНКА Костянтина Васильовича – капітана медичної служби
  • СВИСТА Андрія Олексійовича – старшого лейтенанта медичної служби
  • СТРАХОВУ Ліну Олександрівну – молодшого лейтенанта медичної служби
  • ЧЕРНЯВСЬКОГО Вячеслава Миколайовича – капітана медичної служби.
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