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Сікорський попередив про можливу провокацію Росії з використанням українських дронів

Головний польський дипломат зазначив, що Путін може вдатися до таких провокацій, оскільки «він у відчаї й програє».

Сікорський попередив про можливу провокацію Росії з використанням українських дронів
Очільник польського МЗС Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія може використати українські безпілотники для атаки на одну з країн НАТО або навіть на власну територію, щоб створити привід для ескалації, передає Polsat News

«Путін навіть сказав приблизно місяць тому: якщо на нас нападе держава НАТО, ми дамо відповідь. Тому ми підозрюємо, що він може підготувати українські дрони й використати їх для атаки на країну НАТО або на саму Росію, а потім відповісти на такий напад», — сказав Сікорський під час дискусії в Президентській бібліотеці та музеї Рональда Рейгана в Лос-Анджелесі. 

За його словами, це саме той сценарій, який Кремль може розглядати, оскільки Путін «перебуває у відчаї та програє».

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Видання нагадало, що на початку липня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі місяці можуть стати критичними з огляду на можливі російські провокації проти країн Балтії або Польщі.

Того ж дня Сікорський під час брифінгу звернувся безпосередньо до Путіна.

«Такі режими завжди діють подібним чином. Нагадаю про Гливицьку провокацію 1939 року, коли співробітники Абверу, переодягнені у польських військових, захопили радіостанцію на території тодішнього Райху», — сказав він.

«Наше послання Владіміру Путіну таке: ми знаємо, що ви плануєте. Не робіть цього», — підсумував глава МЗС Польщі.

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