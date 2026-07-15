На Харківщині внаслідок російських атак загинули дві людини, 16 постраждали

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Протягом минулої доби росіяни завдали ударів ракетами, КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 21 населеному пункту Харківської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, і ще 16 постраждали.

Синєгубов уточнив, що внаслідок удару по Слатину загинула 50-річна жінка, а через удар по цивільному автомобілю на трасі біля Березівки Золочівської громади загинув 61-річний чоловік.

Як повідомлялося, ввечері 14 липня ворог завдав комбінованого удару керованими авіаційними бомбами та "шахедами" по Ізюму на Харківщині.