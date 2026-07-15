​Уночі Росія атакувала Україну двома ракетами і 122 безпілотниками

Зафіксовано влучання ракет та 18 ударних БпЛА на 19 локаціях.

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У ніч на 15 липня Росія атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Крим та 122 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово (РФ), ТОТ Донецьк, Гвардійське (ТОТ АР Крим).

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

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За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 18 ударних БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Крім того, близько 07:00 ворог завдав повторного авіаційного удару по Одещині.