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Сили оборони ліквідували ще 1470 російських окупантів

Росія втратила в Україні близько 1 423 280 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1470 російських окупантів
Ілюстративне фото
Фото: Сухопутні війська

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1470 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 423 280 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 423 280 (+1 470) осіб / persons
  • танків – 12 141 (+10) од.
  • бойових броньованих машин – 24 938 (+6) од.
  • артилерійських систем – 45 953 (+42) од.
  • РСЗВ – 1 936 (+5) од.
  • засоби ППО – 1 492 (+1) од.
  • літаків – 437 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 907 (+2) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 409 204 (+2 003) од.
  • крилаті ракети – 4 906 (+7) од.
  • кораблі / катери – 34 (+1) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 120 307 (+445) од.
  • спеціальна техніка – 4 420 (+4) од.

Дані уточнюються. 

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