Сили оборони ліквідували ще 1470 російських окупантів

Росія втратила в Україні близько 1 423 280 військових.

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За минулу добу Сили оборони ліквідували 1470 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 423 280 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 423 280 (+1 470) осіб / persons

танків – 12 141 (+10) од.

бойових броньованих машин – 24 938 (+6) од.

артилерійських систем – 45 953 (+42) од.

РСЗВ – 1 936 (+5) од.

засоби ППО – 1 492 (+1) од.

літаків – 437 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 907 (+2) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 409 204 (+2 003) од.

крилаті ракети – 4 906 (+7) од.

кораблі / катери – 34 (+1) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 120 307 (+445) од.

спеціальна техніка – 4 420 (+4) од.

Дані уточнюються.