Сили оборони ліквідували ще 1470 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1470 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 423 280 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 423 280 (+1 470) осіб / persons
- танків – 12 141 (+10) од.
- бойових броньованих машин – 24 938 (+6) од.
- артилерійських систем – 45 953 (+42) од.
- РСЗВ – 1 936 (+5) од.
- засоби ППО – 1 492 (+1) од.
- літаків – 437 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 907 (+2) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 409 204 (+2 003) од.
- крилаті ракети – 4 906 (+7) од.
- кораблі / катери – 34 (+1) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 120 307 (+445) од.
- спеціальна техніка – 4 420 (+4) од.
Дані уточнюються.