Військово-морські сили ЗСУ показали успішне застосування дронів Barracuda.

Кілька таких морських дронів провели спільну високотехнологічну операцію, знищивши позиції російських окупантів.

У ВМС повідомили, що спочатку дрон-камікадзе Barracuda непомітно наблизився до покинутого судна, яке росіяни перетворили на свій спостережний пункт. Після цього в бій вступив інший безекіпажний катер, оснащений модулем некерованих ракет, який завдав удару по прибережній смузі, де переховувався ворог.

Останнім етапом операції став вихід катера-носія БпЛА. Він запустив розвідувальні та FPV-дрони, які за лічені хвилини виявили замасковані позиції окупантів та завдали по них точних ударів.

Ця операція наочно продемонструвала ефективність роботи багаторівневої системи ураження, створеної українськими військовими на базі унікальних водних роботів.