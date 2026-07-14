Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
ГоловнаСуспільствоВійна

ВМС ЗСУ показали унікальну операцію із застосуванням дронів Barracuda

Вдалося знищити спостережний пункт ворога.

ВМС ЗСУ показали унікальну операцію із застосуванням дронів Barracuda
робота БпЛА Barracuda
Фото: скриншот відео

Військово-морські сили ЗСУ показали успішне застосування дронів Barracuda. 

Кілька таких морських дронів провели спільну високотехнологічну операцію, знищивши позиції російських окупантів.

У ВМС повідомили, що спочатку дрон-камікадзе Barracuda непомітно наблизився до покинутого судна, яке росіяни перетворили на свій спостережний пункт. Після цього в бій вступив інший безекіпажний катер, оснащений модулем некерованих ракет, який завдав удару по прибережній смузі, де переховувався ворог.

Останнім етапом операції став вихід катера-носія БпЛА. Він запустив розвідувальні та FPV-дрони, які за лічені хвилини виявили замасковані позиції окупантів та завдали по них точних ударів.

Ця операція наочно продемонструвала ефективність роботи багаторівневої системи ураження, створеної українськими військовими на базі унікальних водних роботів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies