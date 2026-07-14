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На Кіровоградщині викрили зловмисників, які привласнили понад 3 млн гривень одного з банків

Зловмисники проводили незаконні операції з поповнення мобільних номерів, потім обготівковували ці кошти.

На Кіровоградщині викрили зловмисників, які привласнили понад 3 млн гривень одного з банків
Фото: Департамент кіберполіції

На Кіровоградщині викрили учасників злочинної групи, які заволоділи понад 3,2 млн грн одного з банків.

Про це повідомили в Департаменті кіберполіції Нацполіції України.

За даними слідства, зловмисники провели майже 300 незаконних операцій з поповнення понад 150 підконтрольних мобільних номерів на понад 3,2 мільйона гривень. 

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Отримані кошти учасники групи перерахували на підконтрольні банківські картки, відкриті в різних фінансових установах, після обготівкували через банкомати та розподілили між собою. Унаслідок протиправних дій одному з банків завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Встановлено, що зловмисники - четверо мешканців Кіровоградської та Одеської областей віком від 26 до 35 років, які мають тривалі міжособистісні зв’язки.

Правоохоронці провели шість обшуків на території Кіровоградської та Одеської областей за місцями проживання фігурантів і в транспортному засобі. Вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, SIM-картки, банківську картку та інші речові докази.

Фігурантам повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років увʼязнення.

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