Ліндсі Грем. In memorium

– Це Павло? Запитав дуже енергійний голос – Це ти, той віруючий хлопець, що допомагаєш сенаторам відвідати Україну? Давай зробимо це разом, дехто з наших братів по вірі – конгресменів та сенаторів – вже були в Україні, тепер я маю теж на власні очі побачити злочини росіян …

Це був Ліндсі Грем, енергійний, завжди заряджений на рух та досягнення мети, справжній патріот своєї рідної Америки, потужний боєць за справедливість у світі, щирий християнин, який одразу відчув біль українців і став на бік добра.

Кілька тижнів ми планували з командою сенатора Грема поїздку до України, адже посольство США, як і багато інших дипломатичних установ, було евакуйоване, логістика ускладнена, безпека сумнівна.

Й ось на початку липня 2022 року, напередодні свого дня народження, сенатор Ліндсі Грем та його побратим сенатор Річард Блюменталь рушили до Києва в свій перший серед багатьох візит до воюючої України.

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Пів ночі ми говорили у вагоні потяга, планували наш день в Києві, й одразу після прибуття – поїздка до Бучі, Бородянки, Ірпеня.

Ліндсі Грем, Річард Блюменталь та Павло Унгурян

Зустрічі із простими людьми, керівниками зруйнованих міст, військовими. Стратегічна зустріч із Президентом Зеленським, представлення проєкту сенатської резолюції про визнання росії країною-спонсором тероризму.

Посекундно розписаний разом із нашим послом в США Оксаною Маркаровою графік. Організована Антоном Геращенком зустріч із тодішнім Міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Й ось ми знову у вагоні, підводимо підсумки дня і вже плануємо наступні кроки, наступні візити.

Візитів буде ще дуже багато, й дуже часто це рішення приїхати до України напередодні свого дня народження: бо це важливо, бо так правильно.

Як і в цей, як виявилось, останній приїзд, Ліндсі святкував теж на валізах. Знову, як справжній християнин, не турбувався про власний комфорт, прагнув допомогти.

Річард Блюменталь, Павло Унгурян та Ліндсі Грем

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За ці роки скільки всього було.

Невтомна енергія сенатора Грема запускала імпульси різних стратегічних траєкторій взаємодії України та США: від військової та розвідувальної співпраці до інвестиційних проєктів та конструювання нашої спільної угоди щодо рідкісноземельних металів. Так, це теж він стояв біля її витоків, переконував Президента Трампа, бо був надзвичайно вражений багатством України, того чим Бог наділив нашу землю та її надра.

Звістка про раптову смерть Ліндсі Грема застала мене зненацька, дорогою до Вашингтону. Тепер зустрінуся лише з братом Річардом, сенатором Блюменталем.

Ліндсі, ми згадаємо про тебе й разом помолимося й подякуємо Господу за життя та служіння славного сина Південної Кароліни, потужного патріота та лідера Америки й щирого, невтомного друга України.

А до твого тепер вже спорожнілого офісу я принесу соняхи як повагу та вдячність українців.

Нехай Господь підкріпить та потішить всю твою родину та чудову команду!

Спочивай з миром, дорогий брате й сенаторе.

Ти вже у Господа.

«…блаженні ті мертві, які помирають у Господі. дух промовляє: Так, нехай вони спочинуть від своїх трудів, а їхні діла йдуть слідом за ними»

Біблія, книга Одкровення 14:13