Щоб зрозуміти головні постулати довголіття, давайте уявимо, що наше здоров’я – як трикутник: воно не тримається на чомусь одному, а має кілька опор. Якщо одна сторона слабшає, змінюється вся конфігурація трикутника, але конструкція все ще може функціонувати й тримати свою форму певний час.

Фото: МОЗ

Саме так працює і поняття здоров’я. У ньому є три опорні точки: генетика, тіло та середовище. Це виключно моє бачення, сформоване на клінічному досвіді, але воно перегукується із сучасним науковим розумінням здоров’я як результату взаємодії спадковості, способу життя та умов, у яких живе людина.

Усе дуже пов’язано. «Все вирішують гени» – це не метафорична крилата фраза, а та сторона здоров’я, яка визначає схильності до розвитку хвороб, особливості конституції тіла та навіть певні варіанти реакції нервової системи на стрес. Водночас не варто відкидати роль епігенетики: поведінка людини та середовище можуть впливати на те, як саме працюють гени, не змінюючи самої послідовності ДНК.

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І от саме тіло – це відображення всіх навичок, особливостей життєдіяльності, гормонального стану, рівня рухової активності, харчування, сну, дефіцитів та хронічних станів. Якщо не приділяти належної уваги саме тілесному здоров’ю, то навряд чи ми можемо говорити про здоров’я загалом. Але ще важливо усвідомлювати, яким є середовище, де функціонує наше тіло. Саме воно або підтримує людину, або поступово виснажує її ресурс.

Тому трикутник збалансованого життя – це спосіб побачити здоров’я як замкнену систему.

Трішки детальніше про те, як тримати наш трикутник у формі.

Генетика – це все ж основа. Ми отримуємо певні особливості від батьків: схильність до серцево-судинних захворювань, діабету, онкологічних хвороб, порушень обміну речовин. Але, окрім «отриманого дарунку», ми є тими, хто передає свої генетичні дані далі.

Харчування, хронічний стрес, куріння, алкоголь, токсини, хронічні хвороби, дефіцити – стан організму як чоловіка, так і жінки впливає на здоров’я майбутньої дитини. Наукові дослідження підтверджують, що стан здоров’я батьків до зачаття, метаболічний статус, дефіцити, токсичні впливи та спосіб життя можуть мати значення для репродуктивного здоров’я і стартових умов розвитку дитини.

Тобто турбота про себе – це максимальне відкидання «бруду», який може залишити слід у нашому біологічному матеріалі, бо це відповідальність уже перед наступним поколінням.

Ми не можемо повністю переписати генетичний код, але можемо впливати на те, як реалізуються певні ризики, у яких умовах формується дитина і який старт здоров’я вона отримає.

Тіло – це вже наша щоденна робота. Серце, судини, мозок, гормональна система, імунітет, м’язи, обмін речовин – усе це потребує ресурсу. Сон, рух, харчування, вода, профілактичні огляди, контроль тиску, глюкози, холестерину, лікування хронічних станів – це і є базовий мінімум, який формує розкішний максимум довголіття.

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Відомо, що більшість неінфекційних захворювань пов’язані з модифікованими факторами ризику: тютюнопалінням, фізичною неактивністю, нездоровим харчуванням, шкідливим вживанням алкоголю та забрудненням повітря. Саме ці фактори підвищують ризик серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних респіраторних хвороб та деяких видів раку.

Бути в контакті зі своїм тілом дуже важливо, бо більшість хвороб прогресують непомітно. Підвищений тиск може не турбувати роками, а високий холестерин не обов’язково проявляється ожирінням. Порушення рівня глюкози також можуть довго залишатися без яскравих симптомів, а звична нічна спрага, яку людина відчуває роками, може бути одним із перших сигналів порушення вуглеводного обміну. Тому дуже важливо чути тіло раніше, ніж воно починає благати про допомогу.

Середовище – це умови, у яких ми живемо, і люди, які нас оточують. Повітря, вода, їжа, безпека, доступ до медицини, рівень стресу, робота, сон, соціальна підтримка, інформаційне навантаження – усе це має значення. Людина не існує у вакуумі, а отже, зазнає позитивних чи негативних змін залежно від середовища.

Яким є наше середовище – частково обирати нам. Навіть якщо робота, якою ви займаєтеся і яку не можете зараз залишити, не приносить задоволення, у ваших руках додати приємні дрібниці та створити улюблені традиції, пов’язані з нею.

Генетика задає стартові ризики.

Тіло показує, як ці ризики реалізуються або стримуються.

Середовище може або підтримувати здоров’я, або прискорювати хворобу.

І найважливіше: ми впливаємо не лише на власне життя, а й формуємо умови, у яких ростуть наші діти. Їхнє здоров’я починається не в момент народження, а значно раніше – з нашого способу життя, наших рішень, нашого середовища і нашої відповідальності.

Трикутник збалансованого життя – це лише швидке нагадування, на що дійсно варто звертати увагу щодня: сортувати токсичні контакти, повідомлення, надмірну роботу та інформаційний шум. А ще, ласкаве нагадування самим собі: берегти тіло, знати свої генетичні ризики і створювати середовище, у якому ми плекатимемо здоров’я.