Виглядає здоровою, але чи є такою? Як ми не бачимо невидимих хвороб

LB.ua розповідає історії трьох жінок із автоімунними захворюваннями, і шлях, який вони проходять для покращення або хоча б непогіршення власного здоровʼя.

Наталії теж діагностували хворобу, яка може роками розвиватися непомітно. Вона досі іноді сумнівається у діагнозі, бо її стан в аналізах часто не відображається.

Мар'яна довго ходила по лікарях, обстежувалась, намагаючись з'ясувати, чому їй гіршає. Зрештою причину знайшли. Невидиму для більшості.

«Зовні людина може виглядати здоровою…»

Імунна система Мар'яни Серан помилково атакує власні клітини печінки, спричиняючи відмирання клітин, рубці і ризик розвитку цирозу. Це коли здорові клітини печінки відмирають, і вона втрачає здатність чистити кров, регулювати обмін речовин та інші обовʼязки.

Фото: instagram/clinical_pharmacist_mariana Мар’яна Серан

Цей діагноз вона шукала довго — ходила по лікарях, обстежувалась, бо не розуміла, чому їй гіршає. Зрештою медики виявили автоімунний гепатит.

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Чому так довго шукали причину? Бо показники були нетипові: печінкові ферменти не були суттєво підвищені.

Найбільше Мар'яну — клінічну фармацевтку за фахом — дратувало, коли лікарі, навіть професори, казали їй: «Ви не виглядаєте як людина з автоімунним гепатитом». Так ніби ця хвороба має конкретний вигляд.

Це доволі типова проблема людей із хронічними невидимими захворюваннями — зовні непомітними, однак впливовими на якість життя людини. Коли слід щодня докладати надзусиль, щоб просто прожити день.

«Я підписана на пацієнтку з трансплантованою ниркою, у якої також є цукровий діабет. Зовні вона виглядає здоровою, проте після трансплантації має постійний контроль, обмеження та додаткові потреби. Одного разу вона припаркувалася на місці для людей з інвалідністю, і до неї підійшла жінка з претензією, бо та "виглядає нормально". У нас часто діє уявлення: якщо людина без милиць і видимих порушень, вона "не має права" на інвалідність», — розповідає Мар'яна.

У ряді країн проблему невидимих захворювань намагаються зробити помітнішою. Наприклад, існує символіка — соняшник на зеленому фоні (програма Hidden Disabilities Sunflower). Такі люди можуть носити бейджі або шнурки для ключів із соняхом, а в деяких аеропортах і на вокзалах персонал надає додаткову підтримку: першочергову посадку, допомогу з навігацією чи доступ до необхідних сервісів. В Україні таких практик майже немає.

Фото: vantagegroup.com

Симптоми автоімунного гепатиту можуть довго не проявлятися: максимум — слабкість або незначний дискомфорт. Діагностика комплексна: лабораторні показники, специфічні антитіла, МРТ, біопсія печінки, визначення ступеня фіброзу. Це дорого, майже все оплачує сам пацієнт — мінімум 4–5 тисяч гривень.

Сімейний лікар має принаймні виключити вірусні гепатити і скерувати до гастроентеролога. Але може навіть не запідозрити проблему.

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Помилки трапляються і на спеціалізованому рівні. Не всі вузькопрофільні лікарі вміють давати раду з пацієнтами з цим діагнозом і призначати коректну терапію: «Мені гастроентерологиня у Львові призначила ліки на місяць у неправильній дозі. Показники печінкових проб підвищилися, лікарка вирішила, що це не автоімунний гепатит, і скасувала препарат».

Програма «Доступні ліки» майже не включає препаратів для лікування автоімунного гепатиту. Мар'яна приймає будесонід (український «Буденофальк» коштує приблизно 6 000 гривень за 50 капсул, а потрібно три на день) — через високу ціну змушена замовляти препарат з-за кордону. Тобто доступного лікування для неї в країні поки немає.

До цієї суми додаються регулярні обстеження: печінкові проби, загальний аналіз крові, коагулограма; періодично — УЗД щитоподібної залози, еластографія печінки. Жінкам також рекомендовані огляди молочних залоз і гінекологічний контроль через підвищений ризик онкозахворювань. Більшості цих процедур Мар'яні не вдається покрити коштом держави.

Кожна здача аналізів — стрес: чи не погіршилися показники, чи не прогресує фіброз (ущільнення сполучної тканини, що виникає через рубцювання внаслідок хронічного запалення або пошкоджень і призводить до порушення функцій органів, — LB.ua).

За день до аналізів і в день здачі Мар'яна стає дратівливою та нервовою, постійно перевіряє сайт лабораторії. Якщо щось не так, з'являються катастрофічні думки — вже планує, що далі.

Фото: instagram.com/clinical_pharmacist_mariana Мар’яна Серан

У Мар'яни двоє дітей. Наразі немає цирозу чи тяжких ускладнень, тому день виглядає більш-менш звичайно. Проте іноді проявляється підвищена слабкість — хочеться більше спати або полежати.

«Якщо дивитися прагматично, — каже, — державі вигідніше підтримати людину на етапі, коли вона може жити активно, працювати й сплачувати податки». Їй потрібне стабільне лікування, доступ до діагностики та адекватна терапія, щоб залишатися в ремісії. Тоді вона — звичайна працююча українка, яка не потребує додаткової соціальної допомоги, окрім доступу до необхідних ліків.

«Жити в обмеженнях і залежати від лікування — випробування»

До 54 років Наталя Павлівна практично не хворіла. Максимум — знеболювальні на кшталт парацетамолу. Стежила за харчуванням, підтримувала фізактивність.

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Та якось травмувала коліно. Сімейний лікаря скерував до травматолога. Призначили медикаменти та фізіотерапію: «Я відповідально виконувала всі рекомендації — процедури, вправи. І хоча лікарі казали, що відновлення може тривати до двох років, у мене процес пішов швидше».

Згодом почало сильно боліти плече — Наталія могла лише лежати й підніматися, щоб дійти до туалету.

Повне обстеження в київській лікарні показало, що жінка здорова. Але чому біль не зникав? Лише посилювався.

Тоді до обстеження Наталії залучили професорку-ревматологиню, яка запідозрила автоімунне захворювання. Так після специфічних аналізів три роки тому Наталії поставили діагноз: ревматоїдний артрит.

Це коли імунна система атакує власні суглоби, спричиняючи запалення, біль і поступове руйнування тканин. Хвороба може роками розвиватися непомітно.

Фото: cntime.cn.ua Важкі враження суглобів кінцівок у пацієнта з ревматоїдним артритом

Наталя досі іноді сумнівається у діагнозі: ревматоїдний фактор в аналізах часто не відображається — результати в нормі.

Лікарка пояснює це серонегативною формою, коли хвороба є, але не видно її у стандартних показниках. Каже, шо це доволі типова ситуація для людей із хронічними невидимими захворюваннями.

Нині Наталя не може пройти більше 1 км на день, не може довго стояти чи сидіти. У періоди загострення навіть базові речі — приготувати їжу чи прибрати — стають недоступними. Вона не працює і повністю фінансово залежить від чоловіка та доньки.

Основний препарат для лікування — метотрексат у вигляді ін'єкцій («Методжект»). Він зник з офіційного ринку. Раніше один укол коштував близько 1 000 гривень, зараз — 2 500–2 900 гривень, адже тепер препарат доводиться замовляти з-за кордону, з колосальними труднощами. Робити ін'єкцію потрібно щотижня.

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Загалом лікування в період загострення сягає 1000 доларів на місяць, інколи й 1500.

Державної підтримки фактично немає. Оформити інвалідність, за словами лікарів Наталії, можливо лише при тяжкому стані.

Укол Наталя робить увечері, аби основні побічні ефекти — слабкість, нудота, набряки — пройшли вночі. Але наступного дня вона ще в дуже слабкому стані. Потім знову намагається жити звичайно.

День Наталі підпорядкований чіткому графіку. Більшість ліків потрібно приймати у визначений час і після їжі — до 10 таблеток на день у період загострення.

Фото: vokl.org Високоспеціалізований клінічний Центр ревматології, остеопорозу та біологічної терапії, Вінницька обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова

За рік — тричі лежала в лікарні: попереднє лікування давало короткий ефект — після кількох місяців терапії загострення поверталося за місяць-півтора. Зрештою Наталя звернулася до іншого спеціаліста — професора-ревматолога, який дещо змінив підхід до лікування.

«Доводиться балансувати між ефективністю лікування і фінансовими можливостями, — каже Наталя. — Лікарі в Україні є, і хороші, але консультація коштує 3 000–4 000 гривень за прийом. Головна проблема — доступні ліки».

«Я соромилась говорити про свій діабет»

«Коли я зрозуміла, що в мене діабет, у моєму оточенні не було жодної людини з таким діагнозом. У маленькій лікарні райцентру, де я отримала свої перші ін'єкції інсуліну, лікувалася ще одна бабуся з діабетом. Від лікарки я отримала кілька журналів про діабет, де були фото чоловіків і жінок доволі поважного віку. Для мене, тоді 25-річної дівчини, усе це виглядало сумно. Я соромилася говорити друзям і колегам про свій діабет. Навіть коли говорила, почувалася страшенно незручно — адже була тепер не така, як усі: зі своїми уколами, нескінченними вимірюваннями цукру в крові й перекусами», — розповідає співзасновниця ГО «Діа-Дзен» Юлія Кукліна.

Кардинально її життя, а також ставлення до діабету і до себе з діабетом, змінилося після знайомства з двома дівчатами, які вже певний час жили з цим діагнозом. Згодом разом вони заснували групу взаємопідтримки для людей із діабетом з усієї України.

При діабеті підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну або організм не може ефективно його використовувати. Інсулін регулює рівень глюкози в крові, і без нього людина не може нормально функціонувати.

Фото: pexels/pavel-danilyuk Інсулін вводиться підшкірно

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Нині в Україні офіційно зареєстровано понад 1,3 млн пацієнтів із діабетом: серед них понад 190 000 мають діабет 1-го типу і понад 1,2 млн — другого. В Юлії — перший.

Витрати на контроль стану немалі й тривають упродовж усього життя. У випадку Юлії лише на контроль стану сягають близько 10 000 гривень на місяць.

Значна частина людей із діабетом 1-го типу в Україні — особливо діти, молодь і люди середнього віку — змушені купувати сучасні засоби контролю на «сірому ринку», адже офіційно вони або недоступні, або надто дорогі.

Наприклад, є препарати, що входять до програми «Доступні ліки», але є сучасніші опції. Пацієнти, які мають змогу, купують їх самостійно, проте через загальне погіршення економічної ситуації таких людей меншає — це помітно за зростанням кількості звернень по гуманітарну допомогу.

Від початку повномасштабної війни ситуація різко погіршилася. За результатами дослідження, опублікованого українськими вченими в журналі The Lancet, стан здоров'я погіршився майже у кожного четвертого опитаного пацієнта з діабетом — близько 25%. Головна причина — критично високий рівень глікованого гемоглобіну: понад 10% при нормі до 7,5%. До лютого 2022 року такий показник лікарі фіксували лише в 11% пацієнтів. На прогресування діабету вплинули пережиті обстріли, досвід окупації та вимушеного переміщення, а також відсутність регулярного моніторингу рівня глюкози.

Найгостріше ця криза проявляється на фронті. Інсулін в аптеках є, рецепти можна отримати — але на практиці доступ часто ускладнений. У прифронтових районах потрібних препаратів може просто не бути, а дістатися до аптеки буває фізично неможливо. Увесь тягар лягає на плечі самого військового: домовитися про рецепт із сімейним лікарем, знайти аптеку, купити ліки. «Ми нерідко надсилаємо інсулін таким людям напряму, бо через нас отримати його буває легше», — каже Кукліна.

Фото: Діа Дзен Юлія Кукліна

Доступ до лікарів у прифронтових громадах також обмежений: медики фізично не встигають проводити повноцінні консультації й часто можуть лише виписати рецепт. Це не провина лікарів — їх бракує.

Коли контролю немає, розвиваються ускладнення: серцево-судинні захворювання, рани, що не загоюються, погіршення зору, порушення функції нирок. Можливість регулярного самоконтролю обмежена ще й тим, що багато людей не можуть дозволити собі тест-смужки. А без них лікар не може покладатися на точні дані, пацієнт втрачає мотивацію дотримуватися рекомендацій — і хвороба прогресує.

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За оцінками, автоімунні захворювання мають від 5 до 10% мешканців розвинених країн.

У США, де проводять найдетальніші підрахунки, дослідження клініки Mayo 2024 року показало: понад 15 мільйонів американців (4,6% населення) мають хоча б одне зі 105 автоімунних захворювань.

Третина з них живе з кількома діагнозами одночасно. Глобальна поширеність зростає приблизно на 12,5% щороку. В Україні єдиного реєстру автоімунних захворювань наразі немає, тому ми не знаємо ні скільки таких людей, ні скільки з них навіть не підозрюють про свій діагноз і не можуть покращити через це свою якість життя.