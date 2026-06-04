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Уряд розширює програму "Доступні ліки": додадуть понад 50 препаратів

До переліку додадуть препарати для лікування серцево-судинних захворювань.

Уряд розширює програму "Доступні ліки": додадуть понад 50 препаратів
Аптека, яка входить до програми 'Доступні ліки'
Фото: lviv.media

Уряд розширює програму «Доступні ліки». До оновленого переліку, який діятиме з липня 2026 року увійде ще 51 міжнародна непатентована назва лікарських засобів.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Йдеться про препарати для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності та порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину, а також терапії для пацієнтів після інфаркту міокарда або з підвищеним ризиком інсульту.

У 2026 році бюджет програми зріс до 8,7 млрд грн. Нею вже скористалися понад 6 млн українців, а з початку 2026 року — майже 2 млн пацієнтів.

Щоб отримати ліки за програмою, пацієнту необхідно звернутися до лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки з наліпкою «Тут є Доступні ліки».

  • Ляшко заявив, що серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності в Україні — вони спричиняють близько 60% усіх смертей. Щороку понад 800 тис людей отримують діагноз ішемічної хвороби серця, а майже 50 тис — інфаркт. При цьому значну частину випадків можна попередити за умови регулярного лікування і контролю.
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