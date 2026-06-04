Уряд розширює програму "Доступні ліки": додадуть понад 50 препаратів

Уряд розширює програму «Доступні ліки». До оновленого переліку, який діятиме з липня 2026 року увійде ще 51 міжнародна непатентована назва лікарських засобів.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Йдеться про препарати для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності та порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину, а також терапії для пацієнтів після інфаркту міокарда або з підвищеним ризиком інсульту.

У 2026 році бюджет програми зріс до 8,7 млрд грн. Нею вже скористалися понад 6 млн українців, а з початку 2026 року — майже 2 млн пацієнтів.

Щоб отримати ліки за програмою, пацієнту необхідно звернутися до лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки з наліпкою «Тут є Доступні ліки».