Миколою Скавронським та співвласником CSD Lab Олександром Дудіним – про вплив цих процесів на нас.

Що це означає і як вплине на всіх нас? Ми уже говорили про це з головою Національної служби здоров’я Наталією Гусак. Дивіться тут позицію відомства. А тепер – розмова з керівниками лабораторій: заступником гендиректора Synevo

Після того аналізу минуло кілька місяців, і публічно з’явилась новина: лабораторії Synevo і CSD Lab – обидві мають договір з НСЗУ – подають позов до суду і Антимонопольного комітету. Вони вважають умови держави дискримінаційними щодо приватних лабораторій.

Але є нюанс: мені дали розшифровку. Там сказано, що держава компенсує Synevo близько 600 грн, тоді як мало б бути 1800 грн.

Бо Synevo має контракт із Національною службою здоров’я. Це означає, що за скеруванням своєї сімейної лікарки я змогла отримати ці послуги безоплатно.

Я прийшла здати аналізи в лабораторію Synevo. Здала – не заплатила ні гривні. Чому?

Що за контракти уклали лабораторії з державою

Що ви законтрактували з державою і що можете пообіцяти українцям у рамках договору?

Микола Скавронський: Synevo мала можливість зайти в програму медичних гарантій за дев'ятим амбулаторним пакетом (програма розбиває медпослуги на пакети, в які входять різні переліки медичної роботи – LB.ua). Велика частина цього пакету присвячена лабораторній діагностиці, також іншим методам діагностики і лікарським консультаціям.

Реклама

Головним напрямком Synevo залишається лабораторна діагностика – загальна клініка (тобто загальні аналізи), гормони, онкомаркери, інфекційні тести, біохімія, мікробіологія. Це покриває десь 95% потреби в лабораторній діагностиці. Також надаємо консультації сімейного лікаря, ендокринолога, гінеколога. Робимо УЗД-діагностику.

Олександр Дудін: Ми також надаємо всі лабораторні рутинні аналізи, цитологічні, мікробіологічні, гістологічні дослідження.

У 2023-му році, коли ми заходили [у держпрограму], виявили: рутинні комунальні державні лабораторії виконували із переліку програми 40-60 аналізів, а ми заходили з портфоліо з 300 аналізів. — Олександр Дудін

Якщо ви подивитеся в середньому по всіх лікарням, ця статистика буде збережена.

Фото: скрин відео співвласник CSD Lab Олександр Дудін, заступник гендиректора Synevo Микола Скавронський і редакторка відділу «Здоровʼя» LB.ua Ірина Андрейців

Безоплатні аналізи українцям за держконтрактом дотаційні для лабораторій?

Ви постійно повторюєте, що участь у держпрограмі це дотації для вас. Чому? Держава декларує, що оплачує нам послуги за ті чи інші скерування, що нам не треба платити. Якщо це дотаційно для вас третій, четвертий рік, нащо ви, як в анекдоті про їжачка, продовжуєте їсти цей кактус?

Микола Скавронський: Гарне питання. Програма з нашого боку базується не на прямих розрахунках, скільки нам платить НСЗУ і скільки би це нам коштувало. А на тому, що ми робимо набагато більше, ніж законтрактували НСЗУ і за що вони намагаються нам заплатити, і робимо за власні кошти.

Олександр Дудін: За принципом глобальної ставки, ми кредитуємо державу. Сьогодні робимо [аналізи чи дослідження], нам їх зараховують, а оплата за це буде у наступному році, у наступному контракті.

Реклама

Микола Скавронський: Раніше система була побудована так: у перший рік новий провайдер працює безоплатно, показує свою спроможність. У перший рік нас законтрактували на 26 000 послуг на місяць, ми при цьому робили 700 000. У 30 разів більше.

Ми розуміли, що нам за це ніхто не заплатить, але показували, яку користь можемо дати державі і чим можемо допомогти протягом війни.

Сподівалися, що наступного року на даних першого року нам визначать тариф і оплату, і ми отримаємо ці гроші потім. Так, у гривнях, є девальвація, але все одно нам було на той час це вигідно, щоб зберігати персонал і наповнювати лабораторію – вона була дуже недозавантажена.

Коли наступного року нас законтрактували на 55 000 послуг, ми зрозуміли, що механізм не працює. Тому почали іноді штучно зменшувати кількість людей, яких можемо пропустити, чи кількість послуг, які можемо надати, бо неможливо робити в 20 разів більше [ніж передбачає контракт].

На третій рік нам законтрактували вже 188 000 послуг, але оплату залишили таку ж, яка була на другий рік.

Фото: Віта Корнієнко / LB.ua Статистика Synevo за три роки співпраці з державою

Нас вбиває фінансово не тариф, який держава платить за послугу, а те, що ми робимо в рази більше, ніж повинні [по контракту].

Коли ми почали намагатися виконувати контрактні умови, хоча все одно робити в 2-3 рази більше тестів, отримали погрозу з НСЗУ. Що вони передадуть справу в поліцію і буде відкрите кримінальне провадження, бо ми повинні робити unlimited.

Хто до нас прийшов, ми повинні всіх приймати, всі тести в скеруванні робити. Тоді навіщо контракт на конкретну цифру, якщо все одно під загрозою кримінальних проваджень нас зобов'язують робити unlimited?

Реклама

Ми писали листи, просили пояснити: у скільки разів повинні робити більше, щоби не мати загрози кримінальних справ? Відповіді не отримали.

Голова НСЗУ Наталія Гусак казала на це в нашій студії: певно, тоді не треба було приватним лабораторіям заходити в контракт з державою, якщо ви не готові його виконувати і давати unlimited.

Олександр Дудін: Поважаю пані Наталю, але ця фраза з точки зору антимонопольного права уже показує рівень дискримінації приватних лабораторій.

Комунальним, державним лабораторіям не говорить: "Не контрактуйтеся". Навпаки – їм показують цифри, як вони можуть ще більше робити. А нам кажуть: "Не контрактуйтеся". Тут є підміна понять.

Фото: скрин відео співвласник CSD Lab Олександр Дудін

Гіпо - чи гіпердіагностика

Лікарі кажуть нам як журналістам, що є гіпердіагностика там, де не треба, і при цьому не виписують аналізи там, де треба.

Микола Скавронський: Мені не подобається, коли кажуть, що занадто багато аналізів виписують. У нас дика гіподіагностика.

У Радянському Союзі не було попиту на чорну ікру, тому що її ніхто не купував. Приблизно так було з лабдіагностикою в програмі медичних гарантій до того, як у неї зайшли приватні лабораторії.

Люди не здавали, тому у держави складалося враження, що лабдіагностика нікому не потрібна.

Коли зайшли приватні лабораторії, ця діагностика стала доступною і лікарі нарешті отримали можливість виписувати скерування і отримувати результати аналізів, на базі яких вони можуть ставити діагнози, лікувати, бо до цього вони це робили навмання.

Реклама

Порівняно з Польщею чи Румунією, в Україні у п'ять-шість разів менше в середньому витрачають коштів на лабдіагностику на людину в рік.

У найбіднішій країні ЄС - Болгарії – в три рази більше на людину в рік виділяють на лабдіагностику. У Німеччині взагалі у 15-20 разів.

1% усіх витрат на охорону здоров'я зазвичай іде на лабораторну діагностику. При цьому 60-70% рішень лікарі ухвалюють на базі лабдіагностики.

1% в грошах – 70% діагнозів.

Олександр Дудін: Із заходом Synevo і CSD в програму медгарантій держава мала побачити, що є надзвичайний дефіцит лабораторних послуг.

За законом про медичні гарантії, пріоритетом системи є рання діагностика. Якщо ми не вкладаємо в неї… Дані канцер-реєстру (реєстру щодо онкопацієнтів та онкозахворювань в Україні) кажуть, що на 3-4 стадії в Україні діагностують 38% пацієнтів. Це великий показник, який сильно залежить від точної і якісної лабораторної діагностики на первинних рівнях.

Фото: скрин відео заступник гендиректора Synevo Микола Скавронський

Микола Скавронський: Це як розвідка. Не може армія казати: "У нас немає грошей на розвідку, але є гроші на танки і літаки". Немає сенсу в танках і літаках, якщо у вас немає нормальної розвідки. І якщо комусь здається, що лікарі виписують не ті аналізи, то це питання не до лабораторій.

Будьмо чесними, що у нас є питання з медичною освітою.

Олександр Дудін: Всі країни можуть сказати, що мають проблеми з медичною освітою. Але вони навчилися контролювати свої бюджети.

Контролюють виписку е-скерувань через гайдлайни, клінічні протоколи і лімітування лікаря в призначеннях. Наприклад, в Чехії є лімітована сума, яку лікар може виписувати в аналізах.

Реклама

У нас немає жодного такого правила. Більше того, жодне правило не було нам артикульовано. На жодній зустрічі ми не отримали пропозицій щодо керування майбутніми витратами на лабдіагностику.

Наталія Гусак говорить: навіть якщо попит умовно х10 на лабдіагностику, держава за х10 не заплатить, бо є обмежений кошик грошей на це.

Олександр Дудін: Коли виконуємо послугу ми чи Synevo, ми не створюємо додатковий попит. Він є в державі.

Якщо людина обрала Synevo чи CSD для здачі аналізів, це означає, що вона не хоче чи не може піти в комунальну / державну лабораторію. — Олександр Дудін

Не може, як, наприклад, у багатьох містах прифронтових територій.

Коли у 2023 році ми зайшли в програму медичних гарантій, відразу почали надавати послуги в Краматорську та в Слов’янську. У тих містах доступу немає до цих послуг, а ми його створюємо.

Фото: CSD LAB

Микола Скавронський: Я підтверджую: грошей немає. Ми не вимагаємо додаткових, а хочемо, щоби умови для всіх були однакові.

Якщо відбувається перетік з комунальних лабораторій в приватні, комунальні лабораторії повинні отримати менше фінансування, а приватні лабораторії – більше.

Не треба збільшувати загальний бюджет. Треба всередині зробити чесні правила, які і були закладені [стартово реформою].

Як держава рахує гроші

Олександр Дудін: Уявіть, що у вас є поруч комунальна лікарня і комунальна лабораторія, і Synevo чи CSD. Коли людина іде в Synevo чи CSD, нам із тарифу заплатять 30%. А якщо людина йде в комунальну лабораторію, заплатять повний тариф.

Далі цей розділ ми перекажемо аргументами Миколи Скавронського та Олександра Дудіна коротко для зручності читачів, деталі зацікавленим ми залишили у відеоверсії.

Реклама НСЗУ має перелік тестів, за які платить лабораторіям. На кожен тест є тариф. Враховуючи тариф і кількість послуг НСЗУ будує бюджет для конкретної лабораторії на наступний рік. У 2025-му році сталися зміни. Урядова постанова 1808 ввела кілька коефіцієнтів, які, як кажуть лабораторії, їм шкодять. Перший: якщо лікарські консультації складають менше третини ваших послуг – буде коефіцієнт 0,6. Умовних 100 000 грн, які мали б заплатити, множать на 0,6 і оплата вже 60 000 грн. Олександр Дудін каже, що це нелогічно, адже основний попит лабораторій – дослідження. Тобто держава мінусує гроші лабораторіям за те, що насамперед лабораторії, а не надають різні послуги в межах амбулаторної допомоги. Називається це “комплексність послуги”. Олександр Дудін каже, що цей термін є в даних Всесвітньої організації охорони здоров'я. Але в європейських країнах тут мають на увазі інтегрований підхід і шлях пацієнта між різними закладами і рівнями охорони здоров'я. Коли після сімейного лікаря людина може звернутися в лабораторію, потім вузьку спеціалізацію отримати в лікарні, ще вужчу допомогу – в іншій лікарні, де великий потік пацієнтів саме цього профілю. Натомість в Україні під комплексністю посадовці мають на увазі концентрацію дуже різних медичних послуг. Фото: CSD LAB Ще один коефіцієнт 0,6 зменшує оплати лабораторіям, якщо у них є приріст у послугах на понад 80% за певними умовами. Микола Скавронський каже, що Synevo потрапили під ці правила не тому, що збільшили свої аналізи. А тому, що держава раніше рахувала, наприклад, 6-7 печінкових проб як 1 послугу, а потім – змінила методологію і почала рахувати кожен тест окремо. Це одна з підстав позову до Антимонопольного комітету і суду.

Микола Скавронський: У класичну формулу, закладену на початку реформи “гроші йдуть за пацієнтами”, зараз дописали: “але тільки за умови, якщо пацієнт обирає державну або комунальну лікарню чи заклад”. Але стидаються сказати це вголос.

Що буде наслідком такої концентрації? На прикладі Києва. Є 10 районів, в середньому по три поліклініки і одну лікарню. Тобто в Києві буде 40 закладів і 40 лабораторій?

40 лабораторій Києву не потрібні. Бо тільки коли ти збираєш в одне місце велику лабораторію, це стає ефективно фінансово. І де ви стільки знайдете персоналу? Кожен виступ і міністра, і чиновників починається: "Людей немає". Навіщо ви хочете створювати зайве, яке навіть не зможете персоналом наповнити?

Держава хоче бачити приватників як частину безоплатних медпослуг українцям?

Спробую на основі розмови з Наталією Гусак вам передати пас. Я їй сказала, що наразі виглядає так, що державна політика пропонує три шляхи приватним лабораторіям:

Ділити свій кошик процедур так, як виписані зараз правила держави; Виходити з програми медичних гарантій, оскільки ви насамперед лабораторії; Субпідряд у великих лікарнях. Пані Наталя казала, що ви можете укладати контракти.

Микола Скавронський: У рамках комплексної послуги не може лікарня перезамовляти лабораторні послуги у когось іншого, бо в неї заберуть цей пакет.

Олександр Дудін: Вони мають мати в рамках цього пакету свою невеличку лабораторію. Але багато закладів не хочуть її мати. У нас були перемовини: "Заберіть нашу лабораторію і поставте пункт ургентної цілодобової діагностики”.

Фото: CSD LAB

Бо все ж лабораторна діагностика – окремий сегмент медицини. Я бував у безлічі комунальних лабораторій. Іноді поважні лікувальні заклади мають надзвичайно низький рівень лабдіагностики.

У нас стоїть два проточні цитометри. Є лабораторії держвласності, де виконують втричі менше аналізів, але мають п'ять проточних цитометрів, куплених за бюджетні кошти.

Микола Скавронський: За кошти платників податків. Виглядає вибір без вибору. Ми плануємо залишатися. Впевнені, що нас прибирати не будуть, але будуть і далі створювати штучні умови, які погіршуватимуть наш стан, щоб ми самі пішли.

Чим більше бачу, що відбувається з реформою, тим більше бачу повернення до старої системи. Коли головна задача – за будь-яку ціну субсидувати державно-комунальну медицину. Це не про пацієнтів, не про ефективність, а щоб зберігати інфраструктуру за будь-яку ціну і за будь-які гроші. — Микола Скавронський

Навіть якщо це неефективно. Мене дратує, що мої податки настільки неефективно використовують.

Навіщо ви в рамках одного дев'ятого амбулаторного пакету намагаєтесь сумістити несумісне? Одночасно і лікарський прийом, і лікарські консультації, і лабораторку.

Не треба це змішувати, а потім ховати реальні витрати на лабораторку і на лікарські консультації в межах дев'ятого пакету. Ми їх не знаємо. Розділіть їх. Два роки про це кажемо. А замість розділити все більше чуємо про концентрацію.

Олександр Дудін: Ми займаємо зазвичай конструктивну позицію: не критикувати, а пропонувати. Наприклад, ми виходили з Synevo з офіційними пропозиціями прибрати деякі тести з портфоліо. Щоб наприклад, пап-тест не робився по 5-10 разів одній жінці в рік, а робився хоча б один раз на рік. Бо до цього це не регулювали. Ми виходили з пропозицією виключити вітамін D із переліку тестів, які оплачує НСЗУ.

Фото: скрин відео співвласник CSD Lab Олександр Дудін

Микола Скавронський: Це вперше я сказав на конференції два роки тому. Нарешті і держінституції це визнали. Україна не настільки багата держава, щоб покривати вітамін D. Це не першочерговий аналіз. Але чомусь він покривався. І ще й дорогий у виробництві (це “пас” голові НСЗУ Наталії Гусак; вона сказала, що приватна лабораторія хоче продати державі аналіз на цей вітамін на 1,5 млрд, маючи на увазі, що держава не може собі такого дозволити по бюджету – LB.ua).

Держава вважає приватників ненадійними?

Олександр Дудін: Єдина реакція на наші пропозиції – “ви приватні заклади, саме тому у вас не має бути співпраці з НСЗУ”. Коли я побачив документи від юристів, які займаються нашою справою, здивувався. Бо державні посадовці мені казали одне, а в документах бачу інше.

Є офіційний лист від Мінфіну до МОЗу, де написано: у лабораторій CSD і Synevo збільшилися контракти, обсяг послуг, нагадуємо про коригувальні коефіцієнти.

Ми запитали: а скільки відмов було у приватних закладів в 2026 році при контрактуванні з НСЗУ? 147. А скільки у комунальних? Правильно думаєте.

Це ми говоримо про МОЗ як орган, який формує політику. Це світоглядний вибір. У 2017-2019 роках активно говорили про те, що приватні заклади можуть на рівних заходити в контрактування з державою і ставати згодом частиною спроможної мережі.

Олександр Дудін: А що таке спроможна мережа? Це тільки комунальні заклади. Кластерні, надкластерні лікарні – тільки державні, комунальні заклади.

Тому і кажу про світоглядний вибір.

Олександр Дудін: Але це суперечить антимонопольному праву і закону про державні медичні гарантії. У постанові 1808 є пункт, що в рамках амбулаторного пакету, класу “лабораторна діагностика” для закладів приватної форми власності контракти в рамках року в збільшення не переглядаються. А для комунальних і державних лабораторій – переглядаються. Чи це не є дискримінацією?

Фото: synevo.ua

Микола Скавронський: Може, державі пора вже сказати, що кошти платників податків ми витрачаємо виключно на державні і комунальні заклади? Скажіть це. Поставте крапку. Ми вийдемо і не буде спорів. Вони не хочуть це сказати відверто, але все роблять штучно, щоб досягти цієї мети.

Програма медичних гарантій тільки втрачає приватників, а нових не пускають. Через кілька років ми прийдемо до того, що приватників там не буде.

Суто по статистиці приватники ростуть.

Олександр Дудін: Це тільки первинка (сімейна медицина). І то тому, що сімейні лікарі відкривають свої ФОПи. Цифрами можна маніпулювати як завгодно, але істина одна. Якщо заберемо первинку, то картина стає трагічною.

Наталія Гусак сказала: якби приватні лабораторії прийшли п'ять років тому, ситуація і діалог був би інший, а так державі довелося розвивати свою лабораторну спроможність, проводити закупівлі і так далі.

Микола Скавронський: Краще би цього меседжу не було. П'ять років тому був розпал ковіду. Якщо подивимося підсумки ковіду в Україні і офіційні сайти, Україна виявилася найгіршою країною щодо лабораторної служби під час ковіду. Ми програли передостаннє місце Албанії, в 2021-му вони остаточно пішли у відрив щодо кількості тестів ПЛР, зроблених на 100 000 населення.

Згадаємо 2020-й. Перший час приватників не допускали до [тестування ковіду], бо ковід вважався особливо небезпечним. І тільки коли держава почала розуміти, що остаточно втрачає контроль, приватникам дозволили.

Приватники почали з таким темпом нарощувати спроможності, що Synevo в листопаді 2020-го року в день на піку робили по 10 000 ПЛР-тестів.

Якби не приватний сегмент в ковіді, наша загальна статистика на світовому сайті була би набагато гіршою. Ми вже не раз рятували лабораторну частину країни, і пропонували не раз нас долучити до процесів. Держава не хоче ділитися своїми грошима з приватниками.

Фото: скрин відео заступник гендиректора Synevo Микола Скавронський

На останній конференції Заблоцького була мікродискусія, коли виявилося, що з гори до низу вся державно-комунальна медична спільнота вважає приватників ненадійними надавачами послуг.

Це те, до чого я підводила. Може, люди, які ухвалюють рішення в державі, бояться, що ви станете монополістами і почнете диктувати державі свої правила: “якщо ви нам не будете платити, то… “

Микола Скавронський: Ми це чули не раз в куларних бесідах: ми будемо залежні від приватників, нам почнуть диктувати умови. Ми не раз чули, що ненадійні, як доказ зазвичай кажуть: "Коли почалася війна, ви позакривалися на декілька днів".

Так, ми переймалися безпекою своїх співробітників і декілька днів чи тижнів не працювали в місцях, де було небезпечно. Але можна так само повернути пас, що і державні медзаклади ненадійні. Згадаємо 2013-2014 рік: хто здавав поранених з Майдану міліції? Державні і комунальні лікарні.

Ті самі державні і комунальні лікарні зокрема рятували.

Микола Скавронський: Саме так. Не можна казати, що одні надійні, а інші ні.

Що далі?

Що далі? Наталія Гусак пропонувала тут в інтерв'ю, що держава не готова закуповувати “легкий аналіз” вітаміну D на 1,5 млрд, але готова натомість за ці гроші закуповувати більш складну лабораторну діагностику. Чи у вас були з нею перемовини, можливо, щоб переструктурувати контракт?

Микола Скавронський: Цей меседж ми вперше почули в інтерв'ю. І якщо буде таке побажання, ми готові спілкуватися, виходити з іншими пропозиціями.

Ми готові робити те, що потрібно НСЗУ і пацієнтам. Якщо держава каже: "Ми не будемо платити за легку діагностику”, – окей. Нам як приватним лабораторіям для зростання приватного ринку навіть краще.

Бо люди підуть це здавати за гроші до нас і до інших лабораторій. А ми будемо [за контрактом з НСЗУ] тоді робити “важкі” тести, патогістологію, генетику, ще щось. Але ці умови повинні бути прозорі, прогнозовані і рівні для всіх надавачів.

Фото: acmc.ua Забір аналізів в лабораторії «Сінево»

Олександр Дудін: Уявіть наше становище і наші ризики, на які ми вже пішли, коли ми робили легку діагностику. Ці ризики стають х10, коли ми почнемо робити гістологічні і молекулярно-генетичні дослідження.

У Чехії, наприклад, МОЗ подивився, що є 20 лабораторій, які виконують молекулярно-генетичні тестування. Вони наперед сказали: будемо контрактувати по отаким вимогам. Після того, як термін закінчився, залишили на контракті вісім лабораторій, які відповідали вимогам. Це чесно.

Уявіть: ми наразі надаємо послуги за програмою медичних гарантій військовослужбовцям, ветеранам, пацієнтам на прифронтових територіях. Що ви хочете сказати? Що коли ми вийдемо, ці люди залишаться без діагностики?

А там не буде державних і комунальних?

Олександр Дудін: Згадаєте мій приклад з кількістю тестів, які надає лабораторія Synevo і CSD, і кількістю тестів, які надають комунальні лабораторії в середньому, то зрозумієте, що ні.

Уявіть два заклади. Пацієнту треба, наприклад, хірургію. В одному закладі хірург робить дві-три операції вдень на шлунку. А в іншій хірург робить три операції в місяць. Куди ви звернетесь?

Вибір очевидний.

Олександр Дудін: В лабораторці така ж історія. Ми тільки біопсій молочної залози дивимось більше в рік, ніж багато комунальних лабораторій всього матеріалу. Спеціалізація – наша сила, не слабкість. Саме тому ми пропонуємо МОЗу, Комітету з охорони здоров'я, НСЗУ побудувати прогнозовану систему, в якій всі лабораторії будуть мати рівні права.

З фінансової точки зору ми намагаємося збалансувати, не заробляємо на цьому, але втрачаємо так мало, що можемо поки що собі це дозволити. Як довго – не знаємо, але будемо намагатися якнайдовше.

Фото: скрин відео співвласник CSD Lab Олександр Дудін, заступник гендиректора Synevo Микола Скавронський і редакторка відділу «Здоровʼя» LB.ua Ірина Андрейців

Приватники зможуть без державних грошей?

Микола Скавронський: Раніше існувало два ринки лабораторних:

хто може піти в приватні лабораторії за гроші; хто іноді, якщо дуже потрібно, піде в державну комунальну лабораторію і здасть безкоштовно.

Тільки коли приватні лабораторії доєдналися до програми медгарантій, виявилося, що є гігантська третя аудиторія, у якої не було грошей ходити здавати раніше, але вони і поважали себе, і не мали стільки часу і можливості здавати безкоштовно. Тобто вони взагалі не здавали.

Це я була.

Микола Скавронський: Гарний приклад. Саме тому зараз держава трошки в шоці. Вони не знають, що робити з цією аудиторією.

Давайте разом будемо визнавати, що в Україні є гіпо, а не гіпердіагностика. Ми готові навіть на маленькі ціни.

Фото: Європейська медична лабораторія Сінево

У структурі ваших бюджетів скільки відсотків займає програма медичних гарантій?

Микола Скавронський: В минулому році лише 3% займали доходи від НСЗУ в структурі наших доходів.

Олександр Дудін: У нас 6%.

Микола Скавронський: Ми без цього будемо легко виживати, навіть більше: ті люди, які зараз приходять і здають безкоштовно, може, половина з них прийшла б і здала за гроші. Якщо нас все ж випруть з ПМГ, закриють приватним лабораторіям туди доступ, з точки зору бізнесу буде навіть краще.

Але ми десь в глибині розуміємо, що до тих пір, поки і ми, і CSD, може, інші приватні компанії, будуть залишатися в ПМГ, ми будемо подразнюючим фактором, який буде примушувати всю іншу систему ставати краще. Бо як тільки ми підемо, це все повернеться до старої Семашко-Богатирьовської системи охорони здоров'я (радянська модель централізованої державної медицини — LB.ua).