Зупинити смерті на дорогах: петиція батька Гріши Глушича набрала потрбіні 25 000 голосів для розгляду президента

Її тепер обов’язково має розглянути президент Володимир Зеленський.

Гріша Глушич повертався додому 5 червня 2026 року і не дійшов додому 200 м. У підземний перехід з проїжджої частини виїхав автомобіль. Унаслідок наїзду четверо людей, включно з Грішою, загинули.

Пасажирка, яку віз водій Павло Плешивцев як таксі, отримала значні травми.

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Батьки Гріши Олександра Терлецька та Олексій Глушич майже одразу після загибелі сина почали вимагати системних змін у безпеці на дорогах.

У своїй петиції до президента Олексій Глушич, який нині є військовослужбовцем “Хартії”, пише: “Я не можу повернути свого сина. Але в його пам’ять хочу домогтися змін, які допоможуть захистити інших дітей, батьків і мешканців України”.

Батько вказує, що водій, який, за даними слідства, спричинив смертельну ДТП, раніше неодноразово притягувався до відповідальності за порушення Правил дорожнього руху. За оприлюдненою інформацією, за ним було зафіксовано 39 порушень, переважно за перевищення швидкості.

Тобто, висновує Олексій Глушич, смертельна ДТП стала наслідком системної проблеми, яку “держава більше не може ігнорувати”. Чинна система не здатна належно захищати людей від водіїв, які систематично ігнорують Правила дорожнього руху.

За даними, оприлюдненими Патрульною поліцією та наведеними у відкритих джерелах, лише за 2025 рік в Україні внаслідок ДТП загинули 3 249 людей, ще 31 898 отримали травми. Щодня на українських дорогах гине в середньому дев’ять осіб.

За період вторгнення, з 2022 по 2025 рік, на дорогах України загинули 678 дітей. При цьому кількість загиблих дітей у ДТП зростала щороку: 125 дітей у 2022 році, 171 — у 2023 році, 180 — у 2024 році та 202 — у 2025 році.

Олексій Глушич вказує, що критичний рівень смертності на дорогах є питанням людської безпеки та національного інтересу, тож потребує міжвідомчої координації на найвищому державному рівні через Раду національної безпеки і оборони. Тому й петицію написав саме до президента.

Олексій Глушич разом з родиною та іншими родинами загиблих у ДТП та небайдужими просить про системні зміни:

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щоб водії, які систематично порушують Правила дорожнього руху, втрачали право керувати автомобілем;

щоб за порушення, які призвели до загибелі людей, наставала пропорційна, ефективна та невідворотна відповідальність;

щоб перевищення швидкості перестало сприйматися як дрібне порушення.

“Українське суспільство очікує не лише точкових змін до штрафів, а системної державної політики, яка забезпечить реальне зниження смертності на дорогах”, – додає батько.

Він просить ініціювати розгляд на засіданні Ради національної безпеки і оборони питання смертності та травматизму на дорогах як загрози людській безпеці, демографічній стійкості та національним інтересам України.