Сьогодні, 5 травня, близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського у Соломʼянському районі Києва сталася смертельна ДТП. Загинули четверо людей, ще троє - травмовані. Серез загиблих є 12-річний хлопчик.

Про це пише пресслужба поліції Києва та Офіс генпрокурора.

«Аварія сталася близько 17:30 години. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, через що не впорався із керуванням та виїхав на пішохідну зону», - розповіли у поліції.

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Попередньо встановили, що внаслідок аварії на місці події загинуло четверо людей, ще троє отримали травми.

Фото: Поліція Києва Місце ДТП у Києві

Доповнення. За даними генпрокуратури, 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Херсонщини, на швидкості не впорався з керуванням автомобілем та вʼїхав у підземний перехід, де були люди.

На місці загинуло двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець.

Попередньо встановлено, що водія неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох ДТП, дві з яких стались цього року.

Фото: поліція Києва Місце ДТП у Києві

На місці події працювала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП главку поліції Києва та патрульні. Усі обставини встановлюються.

Доповнення. У поліції повідомили, що за фактом смертельної ДТП у середмісті Києва розпочато кримінальне провадження. Водій автомобіля Mersedes перебуває у тяжкому стані в реанімації.