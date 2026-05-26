Проте через віконце соцмереж ми побачили в цій атаці й нове лячне: пошкодження і задимлення найнадійнішого місця укриття — станції метро; приліт на подвір'я школи, в укритті якої ховалися люди; пряме влучання в підземний паркінг, який мешканці будинків часто використовують як укриття. Після першого шоку ми розібралися, що з цих подій дійсно відбулося і які загрози варто враховувати.

На Лук'янівку, весь Шевченківський район, Поділ, адмінцентр столиці летіли десятки ракет, а щільність падіння уламків і прильотів була такою, що тільки дивом можна пояснити відносно невелику кількість жертв. Дивом і тим, що мешканці цих районів давно знають ступінь небезпеки саме від ракет і намагаються перебувати в безпечних місцях.

Фото: Зоряна Стельмах Наслідки удару по Шевченківському району Києва, поблизу станції метро «Лук'янівська», 24 квітня 2026 р.

Шевченківський район Києва, який під час атаки 24 травня постраждав найбільше, досі розбирає завали і підраховує втрати. Крім вигорілих вщент ТЦ «Квадрат» і ринку, в радіусі кілометра від Лук'янівської площі декілька зруйновних житлових будинків і незліченна кількість будинків без вікон, балконів і вітрин магазинів. Мешканці навколишніх будинків, які давно знають про особливу увагу росіян до району Лук'янівки, рятувалися в коридорах, ванних, оперативно спускалися в підвали після перших потужних вибухів. І перебували в укриттях шкіл і садочків, яких тут, на щастя, багато.

Чи засипало людей в укритті школи?

Уже на вечір 24 травня було відомо, що в Шевченківському районі від атаки постраждали 11 закладів освіти. Вікна, дахи, огорожі, територія — усе, що можна собі уявити. Учора ми побували в трьох навчальних закладах району — десь лише закривають вікна, а десь у розпалі розбір шматків стін і віконних рам. Проте самі будівлі цілі і, головне, ніхто з персоналу і людей в укриттях не постраждав.

Фото: Леся Падалка Будинок, який постраждав від атаки

Садочок № 130 з дивовижними звірами на фасаді розташований просто у дворі будинку на Білоруській, верхні поверхи якого знесло вибухом. Заклад буквально за сто метрів від постраждалих під'їздів. Нині в дитсадку практично немає вцілілих вікон, викручені рами, понівечені деталі внутрішнього оздоблення груп. Але він устояв і зберіг життя десятків людей.

Фото: Леся Падалка Садок № 130 і укриття під ним

«У нас є окрема частина укриття для дітей садочка, а окрема для мешканців, які приходять у сховище під час атак. У неділю тут був охоронець, ми відчиняємо, всі ж мали попередження, що буде атака. Прийшло людей 50–60. Та ми й самі живемо поруч і так само ходимо в інші схожі укриття», — розказують працівниці, які весь понеділок розбирали завали у своєму закладі. Постраждалих в них не було. Батьки дітей, які навчалися в садочку, ще не змогли прийти на розбір, оскільки переважно живуть довкола й теж оговтуються після атаки. Поруч ДСНС розбирають завали житлового будинку.

Але ми шукаємо школу з повідомлення в телеграм-каналі київського мера, в подвір'я якої, за оперативною інформацією, відбулося влучання, в її укритті саме перебували люди, які могли бути заблокованими. Інформація не на жарт налякала киян, бо ж школи є другими за популярністю укриттями після метро.

Школа, у двір якої прилетіло, дійсно, на жаль, є. Вона в Шевченківському районі, на Сирці. Але рятувати там нікого не довелося, запевнили в пресслужбі ДСНС України. «Усі ми вночі в одному чаті, куди скидають оперативну інформацію по місту. Імовірно, був виклик з таким повідомленням з місця, надалі інформацію перевіряють наші працівники — і не завжди все підтверджується. Рятувальної операції з укриття цієї ночі точно не було», — пояснила речниця ДСНС Світлана Водолага.

Фото: Леся Падалка Школа, біля якої було влучання.

Фото: Леся Падалка Двір школи, біля якої було влучання

У школі, про яку йдеться, зараз жодного вціліло вікна, покручені стіни і двері. На футбольному полі лежать залишки бойової частини ракети. Саме поле вигоріло, паркан знесено. Найстрашніше виглядає саме місце влучання – це приватний будинок в 100 метрах від школи, від нього практично нічого не лишилося. «Але людей вдома, на щастя не було», – говорить працівниця школи, яка втомлено допомагає розбирати скло на подвір'ї.

Фото: Леся Падалка Приватний будинок біля школи, в який влучило.

В школі дійсно є облаштоване укриття, і вхід в нього розташований в приміщенні школи, що зручно для дітей. І це означає, що з нього точно є додаткові виходи, як в стандартний підвал. Директор школи розказав, що в укритті, як і завжди, були люди, перебували там до ранку. Але проблем під час атаки чи з виходом не було.

Чому був дим на станції і чи засипало метро?

Киян окремо болісно вразило, що під час численних прильотів ракет в район Лук'янівки, «армагеддон» назовні відчули навіть люди, які ховалися від нього на платформі станції метро. Судячи зі світлин і відгуків в соцмережах, на платформі станції «Лук'янівська» під час атаки теж було неспокійно: сипалося щось зі стелі (припускали, що штукатурка, яка падає від вибухів над нею); було задимлення і важко дихати; ударною хвилею винесло двері, які травмували чоловіка; а після відбою станцію не можна було залишити через вестибюль і хтось наче пішов пішки тунелем.

Ми побували на станції, щоб з'ясувати, що там сталося і чому. Вчора, більше ніж за добу після страшної атаки, на платформі «Лук'янівської» все ще дійсно відчувався запах диму. Проте всі питання зникали, коли піднімаєшся нагору і виходиш зі станції: запах диму там скрізь. Бо навколо – згарище. Випалені ринок і торговельний центр, і як символ – назва Макдональдсу, літери якої не горіли, але плавилися від температури навколо. Тому перше питання – диму на станції – вже має відповідь: дим був скрізь, а кіоски вентиляції станції метрополітену знаходяться над станцією, де іншого повітря на той час не було.

Фото: Зоряна Стельмах Наслідки удару по Києву у Шевченківському районі, 24 квітня

Фото: Зоряна Стельмах Наслідки удару по ринку Лук'яніський у Шевченківському районі, 24 квітня

«Навіть в мирний час, не під час таких атак, у нас траплялися випадки, коли хтось палив безпосередньо біля венткіоску на вулиці, дим затягнуло всередину станції, і там люди злякалися, думаючи що десь пожежа», – пояснює нам речниця КП «Київський метрополітен» Оксана Никифорук. Вона наголошує: такі випадки – це відома ситуація, на яку є свої алгоритми дії.

«І зараз, цієї ночі, наші чергові по станції вчасно відреагували на задимлення і оперативно включили додаткову вентиляцію», – говорить представниця метрополітену. За інформацією підприємства, в ніч на 24 травня під час атаки на станції «Лук'янівська» працювали всі системи в штатному режимі, не зникала ані електрика, ані вентиляція.

«Для пасажирів, людей, які прийшли в укриття, події назовні можуть бути лякаючими, нас страшить невідомість. Тому в такі моменти особливо важливо не піддаватися паніці, дослухатися до вказівок працівників станції або машиніста потягу, якщо НП сталася в тунелі», – наголошує Оксана Никифорук.

Речниця метрополітену розповіла, що саме в цю ніч на «Лук'янівській» черговою була пані Марія – вже відома їхня працівниця, яка також чергувала під час самої першої масованої атаки на Лук'янівку ще на початку вторгнення, 15 березня 2022 року. Тоді пані Марія приїхала на зміну якраз 24 лютого, застала початок повномасштабного наступу на робочому місці і так і залишилася на чергуванні на цілий довгий місяць… Пережила разом з колективом і мешканцями району всі страхи і випробування, координувала сотні людей і має витримку, якій можна позаздрити.

Фото: із соцмереж Вестибюль станції 'Лук'янівська' під час атаки

В київському метрополітені запевняють: під час атаки в ніч на 24 травня пошкоджень стін на платформі не було. Внаслідок вибухової хвилі вчергове (вже увосьме) постраждала наземна будівля станції, вилетіли ОСБ-плити, якими були закриті вітражі станції після минулих атак; потрапило скло в касову залу; потрапило будівельне сміття в балюстраду ескалаторів. Після очищення певних елементів ескалатора і перевірки автоматики, вони невдовзі відновили роботу.

Фото: Леся Падалка Станція 'Лук'янівська' після атаки

Білий пил, який за відгуками киян потрапив на платформу станції, затягнуло по ухилу ескалаторів під час падіння плит і елементів оздоблення вестибюля від вибухової хвилі під час атаки. Пошкоджень штукатурки підземної частини станції не було, наголошують в метрополітені. Від вибухової хвилі вилетіли також одні з дверей службового приміщення станції. Але це було нагорі, в епіцентрі подій. Травмований дверями чоловік вийшов туди з цікавості, подивитися на ситуацію назовні.

В медіа була також інформація про те, що начебто вже під ранок, в кінці атаки, частина пасажирів виходила зі станції прямо через тунель. Цю інформацію в метрополітені спростовують. «Хтось з містян на платформі міг бачити, як люди йдуть з неї через місток, розташований в голові поїзда, і подумати, що вони йдуть до тунелю. Але цей місток веде в блок службових приміщень, розташований вже за платформою. Зокрема, там розташовані і вбиральні, хтось міг йти саме туди», – розповіла речниця метрополітену. Вона запевняє: коліями, тунелем ніхто не ходив, нештатних ситуацій не було.

«Після відбою тривоги, вже під ранок, було зрозуміло, що виходу зі станції через вестибюль зараз просто немає, тому люди залишали платформу поїздами метро. По часу це збіглося з початком руху метрополітену за графіком, тому це була навіть не евакуація, а виїзд першими потягами», – говорить Оксана Никифорук. І наголошує: метрополітен ніколи не спить, на станціях вночі завжди багато працівників, незалежно атака це чи звичайна робота. Чергові, контролери руху, прибиральниці, начальник станції, воєнізована охорона, координація з ДСНС і поліцією – все це є, і треба покладатися на роботу цього злагоджено механізму.

Фото: Леся Падалка Станції 'Лук'янівська' після атаки

Як тепер довіряти паркінгам?

Ще одна хвиля страху після останньої атаки пов'язана з безпечністю підземних паркінгів як укриття. Соцмережі облетіли світлини, на яких видно, як арматуру і бетон перекриття підземного паркінгу наскрізь прошило, ймовірно, ракетою. Задимлення, будівельний пил, згорілі автівки… Підземне укриття не витримало? То що ж робити?

Фото: Threads

Фото: Threads

Перш за все, варто пам'ятати, що підземний паркінг не є класичним укриттям і більшість з них не проходили сертифікацію і не нанесені на карту укриттів. Це тимчасове укриття, яким ми користуємося просто коли немає кращого. І, як зазначав в бесіді з LB.ua інженер-конструктор Дмитро Макагон, бетонна споруда – це краще, ніж перебувати в квартирі, де велика небезпека уламків. Але від прямого влучання ракети вона не захистить.

Ми побували на місці влучання в цей паркінг. Елітний ЖК в центрі столиці, з дорогими метрами житла і не менше дороговартісними паркомісцями. Ворожий снаряд влучив прямо у внутрішній двір, пробив підземний паркінг, сильні пошкодження на одному з будинків ЖК і установі поруч. За неймовірним збігом, постраждалі квартири – в незаселеному будинку, власники втратили хіба що ремонти.

Фото: Леся Падалка ЖК, де ракета влучила в паркінг

Найголовніше: людей в цьому паркінгу не було, тільки автівки. Ніхто не поранений і не контужений. Як це можливо?

«Бойова частина пробила верхній шар бетону, пройшла верхній рівень паркінгу і пробила стелю нижнього рівня. Пожежа була, дим був, машини горіли. Але ця частина паркінга, розташована під відкритим простором, двором, не є укриттям. Укриття в будинку окремо, воно розташоване в тій частині підземного паркінгу, яка облаштована під самою будівлею. Там перебували і мешканці, і ми. Всі в порядку, не постраждали», – розказав нам охоронець паркінгу, який чергував у ту ніч. За його словами, охорона відразу почала гасіння пожежі вогнегасниками зсередини, коли приїхали рятувальники, почали працювати зверху, назовні. «Влучань було два. Вдень приїхали МНСники, ще знайшли у нас і вилучили частини боєснаряду», – розповів охоронець.



