У Києві ветеран повідомив про побиття представниками групи оповіщення. Поліція у дописі в Facebook розповіла про початок кримінального провадження.

Відомості внесені за статтею 125 Кримінального кодексу – умисне легке тілесне пошкодження. Потерпілого направили на проходження судово-медичної експертизи для встановлення тяжкості отримання тілесних ушкоджень.

"За попередньою інформацією, чоловік отримав тілесні ушкодження під час конфлікту із представниками групи оповіщення – військовослужбовцями ТЦК та СП та представниками ДФТГ", – розповіли правоохоронці.