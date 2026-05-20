СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
ГоловнаСуспільствоВійна

​До 15 років тюрми засудили киянина за підпали на залізниці

Крім того, він нелегально працював оператором у шахрайському кол-центрі.

​До 15 років тюрми засудили киянина за підпали на залізниці
Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

Суд призначив киянину 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за те, що він палив об'єкти Укрзалізниці.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Правоохоронці викрили зловмисника торік у березні. Тоді оперативники СБУ та Нацполіції затримали його зі спільником «на гарячому», коли ті намагалися втекти після підпалу сигнальної установки на залізничній лінії.

Слідство встановило, що засуджений — житель Києва, який нелегально працював оператором у шахрайському кол-центрі. Російські спецслужби завербували його через телеграм-канали, де чоловік шукав додатковий заробіток. За «швидкі гроші» він погодився виконувати замовлення ворога.

Російські куратори наказали йому знищити релейні шафи сигнальної установки, яка регулює рух поїздів. Таким чином окупанти сподівалися заблокувати рух вантажних потягів. Для допомоги киянин залучив свого безробітного знайомого. Чоловіки вночі зламали дверцята електрощита молотком та підпалили обладнання запалювальною сумішшю.

Під час обшуків у затриманих вилучили смартфони із доказами роботи на Росію, одяг та знаряддя підпалу. Суд визнав головного виконавця винним у диверсії, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Справу його спільника суд ще розглядає.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies