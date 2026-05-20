​До 15 років тюрми засудили киянина за підпали на залізниці

Крім того, він нелегально працював оператором у шахрайському кол-центрі.

Суд призначив киянину 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за те, що він палив об'єкти Укрзалізниці.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Правоохоронці викрили зловмисника торік у березні. Тоді оперативники СБУ та Нацполіції затримали його зі спільником «на гарячому», коли ті намагалися втекти після підпалу сигнальної установки на залізничній лінії.

Слідство встановило, що засуджений — житель Києва, який нелегально працював оператором у шахрайському кол-центрі. Російські спецслужби завербували його через телеграм-канали, де чоловік шукав додатковий заробіток. За «швидкі гроші» він погодився виконувати замовлення ворога.

Російські куратори наказали йому знищити релейні шафи сигнальної установки, яка регулює рух поїздів. Таким чином окупанти сподівалися заблокувати рух вантажних потягів. Для допомоги киянин залучив свого безробітного знайомого. Чоловіки вночі зламали дверцята електрощита молотком та підпалили обладнання запалювальною сумішшю.

Під час обшуків у затриманих вилучили смартфони із доказами роботи на Росію, одяг та знаряддя підпалу. Суд визнав головного виконавця винним у диверсії, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Справу його спільника суд ще розглядає.