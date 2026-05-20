На Київщині викрили схему уникнення мобілізації під прикриттям благодійних фондів

Служба безпеки ліквідувала на Київщині ще одну схему уникнення мобілізації і викрила злочинну групу, яка за гроші "бронювала" ухилянтів або нелегально переправляла їх за межі України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як з’ясувало розслідування, незаконну діяльність організували двоє керівників місцевих благодійних фондів та їхній спільник – безробітний мешканець столиці, який підшукував клієнтів.

Задокументовано, як за 16 тисяч доларів вони пропонували військовозобов’язаним кілька варіантів ухилення від призову. Одним із них було фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури з подальшим отриманням відстрочки від призову. Ще один напрямок – організація втечі ухилянтів через західний кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Для цього організатори схеми планували задіяти своїх "провідників" у прикордонних регіонах, які добре знають гірську місцевість та водойми поза КПП.

Співробітники СБУ затримали всіх трьох ділків "на гарячому" після одержання ними грошей від "клієнта". Під час обшуків в оселях та автомобілях затриманих виявлено смартфони, флеш носії, підроблені документи та інші речові докази оборудки.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою). Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки. Зловмисникам загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.