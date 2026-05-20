Зокрема, уражено склад боєприпасів ворога на Запоріжжі та ремонтний підрозділ у Сіверськодонецьку на Луганщині.

19 травня та в ніч на 20 травня підрозділи Сил оборони завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів. Зокрема, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 з подальшою пожежею на НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" у районі населеного пункту Кстово Нижньогородської області РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За результатами ураження нафтоперекачувальної станції "Ярославль-3" у Семибратово (Ярославська обл., РФ) попередньо підтверджено пошкодження чотирьох резервуарів загальним об’ємом 140 000 м³.

Станція є важливим елементом системи транспортування нафти російської федерації та задіяна у забезпеченні військово-промислової інфраструктури держави-агресора.

Також уражено пункти управління противника у Соледарі Донецької області, командно-спостережні пункти окупантів у районах Любимівки Херсонської області та Іванівського на Донеччині.

Крім того, уражено пункти управління БпЛА ворога у районах Піддубного та Перебудови Донецької області, Гуляйполя Запорізької області, а також Єлізаветовки Курської області РФ.

Серед іншого українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районі Новоукраїнки Запорізької області та у Мирному, Сніжному та місті Донецьк на Донеччині.

Окрім того, уражено склад боєприпасів агресора у районі Маринівки Запорізької області та ремонтний підрозділ противника у Сіверськодонецьку на Луганщині.