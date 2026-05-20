СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
ГоловнаСуспільствоВійна

У Запорізькій області троє дітей поранені унаслідок російських атак

РФ завдала 909 ударів. 

У Запорізькій області троє дітей поранені унаслідок російських атак
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 909 ударів по 42 населених пунктах Запорізької області. Поранені семеро людей, зокрема троє дітей. 

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, під ранок ворог поцілив по приватному будинку у Вільнянську Запорізького району. Оселю зруйновано, і після влучання виникла пожежа. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль і сусідні будинки. Там поранені четверо людей: чоловік, жінка та двоє дітей – 2-річний хлопчик і 12-річна дівчинка.

Війська РФ здійснили 21 авіаудар по Комишувасі, Зарічному, Трудовому, Новоолександрівці, Біленькому, Лисогірці, Григорівці, Благодатному, Оленівці, Листівці, Новоукраїнці, Омельнику, Воздвижівці, Новоданилівці, Василівському, Сонячному, Червоному Яру, Копанях, Чарівному, Новоселівці.

590 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Воздвижівку, Добропілля, Нове Запоріжжя, Рибне.

Зафіксовано обстріл із РСЗВ по Гуляйпільському.

297 артилерійських ударів прийшлися по Новояковлівці, Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Оленокостянтинівці, Воздвижівці, Добропіллю, Новому Запоріжжю. 

Надійшло 95 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies