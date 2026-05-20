У Запорізькій області троє дітей поранені унаслідок російських атак

Упродовж доби окупанти завдали 909 ударів по 42 населених пунктах Запорізької області. Поранені семеро людей, зокрема троє дітей.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, під ранок ворог поцілив по приватному будинку у Вільнянську Запорізького району. Оселю зруйновано, і після влучання виникла пожежа. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль і сусідні будинки. Там поранені четверо людей: чоловік, жінка та двоє дітей – 2-річний хлопчик і 12-річна дівчинка.

Війська РФ здійснили 21 авіаудар по Комишувасі, Зарічному, Трудовому, Новоолександрівці, Біленькому, Лисогірці, Григорівці, Благодатному, Оленівці, Листівці, Новоукраїнці, Омельнику, Воздвижівці, Новоданилівці, Василівському, Сонячному, Червоному Яру, Копанях, Чарівному, Новоселівці.

590 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Воздвижівку, Добропілля, Нове Запоріжжя, Рибне.

Зафіксовано обстріл із РСЗВ по Гуляйпільському.

297 артилерійських ударів прийшлися по Новояковлівці, Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Оленокостянтинівці, Воздвижівці, Добропіллю, Новому Запоріжжю.

Надійшло 95 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.