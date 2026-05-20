Суспільство / Війна

В Одесі внаслідок нічного удару пошкоджена інфраструктура, парк і будинок

Інформацію про постраждалих уточнюють. 

В Одесі вночі ворог пошкодив будинок та інфраструктуру
Фото: Сергій Лисак у Telegram

Уночі Росія атакувала Одесу. В одному з районів повністю зруйновано одноповерховий будинок.

У недобудованій багатоповерхівці – влучання в верхні поверхи. Детонації не було, повідомили начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак і голова ОВА Олег Кіпер.

"Також пошкодження зафіксовано в одному з міських парків. На щастя, обійшлося без постраждалих", – сказав він. 

Пошкоджень зазнали й об'єкт інфраструктури та склад посуду, згоріло декілька автомобілів.

"Комунальники вже ліквідовують наслідки ударів та розчищають території від уламків. Розгорнуто оперативний штаб, де постраждалим мешканцям надають необхідну допомогу та приймають заяви на відновлення пошкодженого житла", – додав Лисак. 

