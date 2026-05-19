5000 пікапів для ЗСУ: Міноборони запустило масштабну закупівлю через Prozorro

Це перший відкритий тендер на таку кількість автівок.

Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони запустила відкриту процедуру закупівлі 5 000 пікапів для забезпечення потреб військових.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

"Це один із перших прикладів масштабного постачання пікапів для Сил оборони через відкритий тендер та найбільша їх кількість, яку коли-небудь спрямовувала держава для військових", - йдеться в повідомленні.

Як заявив Михайло Федоров, пікапи — це один із найбільш затребуваних типів транспорту на фронті. Вони потрібні для логістики, евакуації, мобільності підрозділів та роботи екіпажів дронів.

Передбачається, що тендери будуть проводитися у кілька етапів. Очікувана вартість одного пікапа в залежності від комплектації складатиме від 1,3 млн грн до майже 1,8 млн грн. Всю партію автомобілів мають поставити до грудня 2026 року. Але перші партії машин посилять підрозділи ще до настання холодів.

"Конкурентні торги дадуть можливість знизити фінальну ціну. Крім того, закупівля розділена на кілька лотів, що зменшує залежність від одного постачальника", - зазначили в Міноборони.