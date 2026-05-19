​Мовна омбудсманка підтримує підвищення штрафів для системних порушників мовного законодавства в 10 разів

Уповноважена з захисту державної мови Олена Івановська підтримує підвищення штрафів за порушення мовного законодавства для системних порушників.

Про це вона сказала в інтерв'ю LB.ua.

"Але таке суттєве збільшення штрафів варто застосовувати до системних порушників, які не реагують ані на перше, ані на друге попередження і, по суті, ігнорують державу. Ми вже внесли пропозиції про збільшення розміру штрафу, причому ці зміни мають бути відображені в Кодексі про адміністративні правопорушення. У річному звіті я наполягаю на радикальних змінах", - зазначила Івановська.

Наразі розмір штрафу за перше порушення становить 3400–5100 грн, а за повторне — 8500–11900 грн.

Омбудсманка зазначила, що попередження має бути лише шансом для тих, хто помилився випадково. Для тих же, хто порушує закон систематично, санкції мають бути такими, щоб ігнорування української мови ставало економічно неможливим.

"Я не боюся видаватися жорсткою. Моя мета — зробити так, щоб українська мова була не формальною вимогою, а природним і єдиним фільтром для професійної діяльності в Україні. Тому помножити штрафи на 10 — це цілком робочий варіант для системних порушників. Ми маємо діяти за принципом «не поважаєш державну мову — втрачаєш прибуток, не дотримуєшся закону — втрачаєш право на професійну реалізацію»", - наголосила Івановська.

При цьому вона зазначила, що, згідно із законом, моніторити дотримання законодавства можуть 40 представників Офісу омбудмана.

"Нас сорок осіб. Причому не всі вакансії заповнені — кілька колег служать у ЗСУ, а хтось пішов у декретну відпустку. Знайти людину на тимчасову роботу складно, крім того, ми сподіваємося, що невдовзі всі наші співробітники повернуться до виконання своїх обов’язків… Та все ж ми просимо, щоб у нас було хоча б 25 представників уповноваженого — по одному на кожну область", - додала Івановська.