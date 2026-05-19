Російська пропаганда запустила новий фейк, щоб дискредитувати ЗСУ

Сфабрикований відеоролик розповідає про «голод» в українській армії.

Російські пропагандистські ресурси запустили нову інформаційно-психологічну операцію - поширили сфабрикований відеоролик, щоб дискредитувати Сили оборони України. 

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Росіяни вигадали міф про критичні проблеми із продовольчим забезпеченням в українській армії. У фейковому сюжеті чоловік, якого титрами чи голосом видають нібито за «командира 60-ї окремої механізованої бригади», емоційно висловлюється про умови служби та нібито голодування військовослужбовців на передових позиціях. 

У ЦПД зауважили - цей запис не має жодних ознак автентичності, бо особу на екрані неможливо ідентифікувати, а сам аудіосупровід містить чіткі сліди монтажу та, найімовірніше, був штучно накладений на сторонній відеоряд.

Центр протидії дезінформації наголосив, що подібні матеріали є класичним інструментом психологічного тиску окупантів. Російська пропаганда системно використовує анонімні акаунти у соцмережах, зокрема, в TikTok і Telegram, для масованого розповсюдження емоційно заряджених підробок про Сили оборони. Головна мета таких вкидів — підірвати довіру до керівництва ЗСУ, створити ілюзію колапсу системи забезпечення та деморалізувати українців.

Аналітики Центру нагадали, що нещодавно вже спростовували інше постановочне відео окупантів, де були сцени начебто «насильства командирів щодо українських військовослужбовців». 

