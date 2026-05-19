Правоохоронці ідентифікували росіян, які катували жителів під час окупації Київщини

Про звірства ворогів зміг розповісти один із чоловіків, яку вдалося вирватися на волю.

Правоохоронці спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони ідентифікували двох російських військовослужбовців, причетних до жорстоких катувань цивільних осіб під час тимчасової окупації села Богданівка Броварського району Київщини.

Воєнним злочинцям офіційно оголосили про підозру.

Слідство встановило, що під час окупації села у березні 2022 року військовослужбовці РФ незаконно позбавили волі трьох жителів. Одним із затриманих виявився вільнонайманий працівник поліції охорони, якого загарбники схопили у власному будинку.

Чоловіків силою затягли до підвалу, де кілька днів утримували без їжі та води в антисанітарних умовах, а також катували. Працівника поліції охорони нещадно били, після чого непритомного скинули в яму для свердловинного обладнання і закрили зверху металевою кришкою. Туди ж помістили й інших ув'язнених.

Одному з бранців згодом вдалося втекти. Він розповів, що поліцейський помер від отриманих травм, а окупанти виволокли його тіло на поверхню. Під час деокупації Богданівки в селі точилися важкі бої, тому наразі тіло закатованого правоохоронця, як і третього цивільного заручника, досі не знайшли — вони вважаються зниклими безвісти.

На підставі зібраних доказів слідчі Броварського райуправління поліції оголосили підозру двом військовим РФ:

  • Денису Пузанову, уроджцю Самарської області РФ. він проходить службу у 15-й окремій мотострілецькій бригаді 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ.
  • Владиславу Єфімову - командиру танка 6-го танкового полку 90-ї танкової дивізії. Уродженець Челябінської області РФ. Брав безпосередню участь у боях на Київщині та причетний до мародерства. За даними правоохоронців, Єфімов уже має статус обвинуваченого в іншій кримінальній справі.
