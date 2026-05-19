Ворожий безпілотник вдарив по селищу Шевченкове на Харківщині, 19 травня 2026

На Харківщині 1 людина загинула і ще 3 постраждали через російську атаку БпЛА по селищу Шевченкове Куп’янського району, повідомляє ДСНС.

Внаслідок вибухів сталися руйнації та пожежа у житловому будинку. Під завалами опинилась 75-річна жінка. Вона загинула.

За попередніми даними, ще 3 людини отримали гостру реакцію на стрес.

Рятувальники деблокували тіло загиблої та загасили вогонь. Роботи проводились під постійною загрозою атаки російських FPV-дронів.

На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 12 отримали поранення. Серед поранених – дитина.