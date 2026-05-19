Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворожий безпілотник вдарив по будинку на Харківщини, загинула літня жінка

Ще 3 людини постраждали.

Ворожий безпілотник вдарив по будинку на Харківщини, загинула літня жінка
Ворожий безпілотник вдарив по селищу Шевченкове на Харківщині, 19 травня 2026
Фото: ДСНС

На Харківщині 1 людина загинула і ще 3 постраждали через російську атаку БпЛА по селищу Шевченкове Куп’янського району, повідомляє ДСНС. 

Внаслідок вибухів сталися руйнації та пожежа у житловому будинку. Під завалами опинилась 75-річна жінка. Вона загинула. 

За попередніми даними, ще 3 людини отримали гостру реакцію на стрес.

Рятувальники деблокували тіло загиблої та загасили вогонь. Роботи проводились під постійною загрозою атаки російських FPV-дронів.

На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 12 отримали поранення. Серед поранених – дитина.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies