ГоловнаСуспільствоПодії

На Київщині посадовця селищної ради підозрюють у вимаганні половини компенсації за «єВідновлення»

Слідство стверджує, що посадовець однієї із селищних рад Київської області вимагав від чоловіка 50% державної компенсації, отриманої за програмою «єВідновлення», за «сприяння» у безперешкодному отриманні виплати.

Фото: прокуратура

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та припинено схему вимагання грошей у потерпілого, чиє житло було пошкоджене внаслідок російської агресії, повідомляє Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, посадовець однієї із селищних рад Київської області вимагав від чоловіка 50% державної компенсації, отриманої за програмою «єВідновлення». Йшлося про 260 тис грн. Саме у таку суму він оцінив своє «сприяння» у безперешкодному отриманні виплати за пошкоджене житло.

Щоб приховати походження коштів, посадовець залучив знайомого підприємця. Потерпілий мав перерахувати гроші на його рахунок, а призначення платежу оформити як оплату за нібито проведення ремонтних робіт.

Після переказу коштів посадовця та його спільника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Посадовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, за ч. 3 ст. 368 КК України. Підприємцю інкриміновано пособництво у цьому злочині.

За клопотанням прокурора обом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

