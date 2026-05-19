Керівника ГО із Закарпаття із спільниками підозрюють у організації «липових» бронювань

Вони продавали клієнтам повістки на прибуття в ТЦК із датою через один місяць від моменту «купівлі» документа.

Один із підозрюваних учасників схеми
Фото: СБУ

Керівника громадського об’єднання із Закарпаття разом із спільниками підозрюють у організації «липових» бронювань.

«Служба безпеки та Національна поліція ліквідували на Закарпатті ще одну масштабну схему уникнення мобілізації. За результатами комплексних заходів в Ужгороді викрито керівника громадського об’єднання, який спільно з колишнім посадовцем районного ТЦК за хабарі «бронював» ухилянтів», – повідомили у СБУ

Встановили, що ділки продавали клієнтам повістки на прибуття в ТЦК із датою через один місяць від моменту «купівлі» документа. Це фактично давало їм статус «бронювання» у випадку перевірки облікових даних правоохоронцями. У разі необхідності видачі нового документа організатори оборудки виписували ухилянтам нові примірники за додаткову оплату. Вартість «послуги» становила від 800 до 2000 доларів США за оформлення однієї повістки.

Організаторами такої схеми є керівник місцевої ГО та колишній військовий. Також правоохоронці перевіряють інформацію про причетність до оборудки виконуючого обовʼязки керівника районного ТЦК та його підлеглого – працівника одного з відділів режимного об’єкта.

Задокументували факт передачі організаторам схеми одного з «траншів». Під час обшуків за адресами проживання та роботи ділків знайшли документацію та мобільні телефони із доказами злочинів.

Наразі затриманим повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою).

Планують повідомити про підозру всім учасникам оборудки. Ділкам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

