На окупованих територіях України посилюють військову підготовку випускників, – Спротив

Під виглядом “сучасних професій” підлітків навчають роботі з БПЛА, тактичній медицині, поводженню зі зброєю та основам військової справи. 

На окупованих територіях України влада посилює військову підготовку учнів випускних класів. 

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

У школах та профільних центрах для старшокласників проводять так звані “профорієнтаційні заходи”, де фактично готують майбутній кадровий резерв для армії РФ.

За інформацією ЦНС, окремий акцент окупанти роблять саме на підготовці операторів дронів, оскільки російська армія продовжує зазнавати значних втрат у підрозділах БПЛА та потребує нового особового складу.

Навчання супроводжується практичними заняттями – школярів знайомлять із симуляторами FPV-дронів, військовим обладнанням та методами координації дронів на полі бою. Частину дітей після таких курсів рекомендують для подальшого навчання у військових структурах та спеціалізованих центрах РФ.

Фактично окупанти поступово перетворюють систему освіти на ТОТ на елемент військової підготовки, додали у Центрі.

