Шахраї під виглядом співробітників СБУ виманили у експрем’єра Пустовойтенка 7 млн гривень

Повідомлено про підозру двом учасникам шахрайства.

Валерій Пустовойтенко
Фото: Макс Требухов

У Києві псевдопрацівники СБУ ошукали колишнього високопосадовця на 7 млн гривень, повідомляє прокуратура та поліція

За даними Української правди, йдететься про експрем'єра (1997 – 1999) Валерія Пустовойтенка

Шахраї, представляючись працівником СБУ та слідчою поліції, надіслали 79-річному пенсіонеру підроблені повістки та повідомили, що відносно нього  відкрито кримінальне провадження за фактом закупівлі «шахедів» для армії агресора.

Фото: Нацполіція

Під тиском чоловік погодився на «обшук по відеов’язку» та показав їм свої заощадження. Далі він за вказівкою склав усі гроші у пакет та біля свого будинку віддав шахраям «на перевірку».

Зокрема, він віддав 110710 доларів США та 10200 Євро, а також заощадження в ізраїльських шекелях, англійських фунтах та чеських кронах. Заощадження у євро та американських доларах підозрювані перерахували на крипторахунок організатора схеми, а от іншу валюту обмінник брати відмовився. Затриманим повідомлено про підозри за ч. 5 ст. 190 КПК України. 

Під час обшуку автомобіля одного з них вилучили  гроші, які не взяли в обміннику. Підозрювані перебувають під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 4,9 млн гривень та 3,3 млн гривень відповідно. Наразі правоохоронцями встановлюються інші учасники шахрайської схеми.

“Правоохоронці наголошують: зловмисники дедалі частіше використовують тему війни, імітують «силові структури» та грають на страху людей перед законом. Цей випадок – чергове нагадування: жодні державні органи не вимагають передавати готівку «на перевірку». У разі подібних дзвінків слід негайно звертатися до поліції”, – йдеться в заяві Нацполіції.

