У Києві псевдопрацівники СБУ ошукали колишнього високопосадовця на 7 млн гривень, повідомляє прокуратура та поліція.
За даними Української правди, йдететься про експрем'єра (1997 – 1999) Валерія Пустовойтенка.
Шахраї, представляючись працівником СБУ та слідчою поліції, надіслали 79-річному пенсіонеру підроблені повістки та повідомили, що відносно нього відкрито кримінальне провадження за фактом закупівлі «шахедів» для армії агресора.
Під тиском чоловік погодився на «обшук по відеов’язку» та показав їм свої заощадження. Далі він за вказівкою склав усі гроші у пакет та біля свого будинку віддав шахраям «на перевірку».
Зокрема, він віддав 110710 доларів США та 10200 Євро, а також заощадження в ізраїльських шекелях, англійських фунтах та чеських кронах. Заощадження у євро та американських доларах підозрювані перерахували на крипторахунок організатора схеми, а от іншу валюту обмінник брати відмовився. Затриманим повідомлено про підозри за ч. 5 ст. 190 КПК України.
Під час обшуку автомобіля одного з них вилучили гроші, які не взяли в обміннику. Підозрювані перебувають під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 4,9 млн гривень та 3,3 млн гривень відповідно. Наразі правоохоронцями встановлюються інші учасники шахрайської схеми.
“Правоохоронці наголошують: зловмисники дедалі частіше використовують тему війни, імітують «силові структури» та грають на страху людей перед законом. Цей випадок – чергове нагадування: жодні державні органи не вимагають передавати готівку «на перевірку». У разі подібних дзвінків слід негайно звертатися до поліції”, – йдеться в заяві Нацполіції.